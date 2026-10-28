Ozon оцінив втрати від атак ЗСУ на 11 логістичних центрів: яких збитків зазнала компанія РФ

Компанія Ozon відобразила у звітності за третій квартал 2026 року 30,1 млрд рублів оцінювальних резервів під збитки через атаки безпілотників на 11 логістичних об'єктів. Попри це, компанія залишилася нібито прибутковою.

Про це йдеться у фінансових результатах Ozon за третій квартал 2026 року. До резервів увійшли зіпсовані товари, обладнання, яке вибуло з ладу й знецінилося, та інші витрати. Частину ризиків компанія застрахувала й наразі обговорює зі страховиками можливі виплати.

Чистий прибуток Ozon за квартал становив 3,7 млрд рублів, хоча без атак на склади міг би бути значно вищим. Виторги зросли в 1,6 раза, до 421,2 млрд рублів. За квартал компанія доставила 1,2 млрд замовлень, що на 76% більше, ніж роком раніше.

До Ozon під удар потрапив Wildberries: його склади атакували із середини липня. Відновлення інфраструктури маркетплейсу, за оцінкою Data Insight, коштуватиме 147-223 млрд рублів, а втрати продавців, за пізнішою оцінкою, можуть досягати 445-508 млрд.

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ЯК ЗСУ били по Ozon

Наймасштабніша атака на склади фірми були 18 жовтня. У Санкт-Петербурзі горів величезний склад Ozon на вулиці Софійській. Це один із найзавантаженіших фулфілмент-центрів Ozon у Північно-Західному регіоні площею до 79 000 кв. м. Він забезпечує зберігання, сортування та обробку товарів, а також їх подальше відправлення до пунктів видачі та покупців.

Окрім ударів по логістиці Ozon, повідомлялося і про серії вибухів на території хабів Wildberries у Чехові, а також Котовську, що є одним із ключових об’єктів компанії у центральній частині Росії. Його площа сягає близько 108 тисяч кв м.

Слід зазначити, що попри бадьорі звіти компанії страхування складів дорожчає в рази, а витрати на логістику зросли на 53%. Фокус з’ясував, як удари по маркетплейсу впливають на економіку РФ.