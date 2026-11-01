Російські ДРГ зникли з українського прикордоння: що помітили у ДПСУ

За останній час російські диверсанти проявляють набагато меншу активність на північному кордоні нашої країни, ніж раніше. За останні дні ворог не намагався проникнути на українську територію.

Російські диверсійні групи не полишають намагання проникнути на українську територію, зокрема на межі Чернігівської та Сумської областей. Про це під час телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, за останній час на півночі Сумської області спостерігається певна, хоча й не надто висока активність ворожих ДРГ. Окупанти намагаються вивідати побудову української оборони та мінують місцевість з надією, що на цих засобах підірвуться українські захисники.

Водночас наразі інформаційний ефект для пропаганди від проникнення диверсійно-розвідувальних груп на українську територію відсутній, зазначив спікер ДПСУ.

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Раніше, пояснив Демченко, коли на територію України заходила диверсійно-розвідувальна група, то противник намагався використати проникнення як елемент інформаційної війни, заявляючи нібито про встановлення контролю над захопленою територією.

"Таке ми відмічали раніше, зокрема в межах Чернігівської області, коли заходила диверсійно-розвідувальна група, ставила там свою ганчірку і видавала це як за якусь перемогу", — розповів Демченко.

Утім, спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які раніше відбувалися в межах Чернігівщини та Сумщини, за останні дні взагалі не помічено, зауважив представник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, у Білорусі на кордоні з Україною триває будівництво залізничної інфраструктури, що здатна приймати військові поїзди.

Фокус також писав, що влітку прикордонний комітет Білорусі повідомив про готовність забезпечити спрощений пропуск жителів українського прикордоння до ландшафтного заказника "Ольманські болота" для збору грибів і ягід, як і до початку повномасштабного вторгнення. Натомість Андрій Демченко застерігав українців від потрапляння до РБ.