Пробили метал та трансформатор: ДТЕК показала наслідки удару РФ по підстанції під Києвом (фото)

Компанія ДТЕК повідомила про удар РФ по енергетичному об'єкту під Києвом. На фото з точки ураження — підстанція з потрощеним обладнанням та металевими захисними пластинами, пробитими наскрізь. Які наслідки російського обстрілу для мережі підстанцій ДТЕК?

Фото з місця удару ракет РФ, який стався в ніч на 7 листопада, з'явились у Telegram-каналі ДТЕК. Енергетики повідомили про важкі ураження й про те, що показують фрагмент устаткування, — лише те, що "що можна показувати, щоб не нашкодити".

У дописі ДТЕК вказано, що на фото — одна з підстанцій після російського удару.

"Ситуація вкрай важка", — наголосили енергетики.

На першому фото, опублікованому енергокомпанією, — силовий трансформатор після російського обстрілу. Бачимо почорнілі сліди пожежі на корпусі та радіаторі та погнуті елементи конструкції.

Обстріл України — трансформатор ДТЕК після удару РФ 7 листопада Фото: ДТЕК

На інших двох зображення — металеві шафи чи металеві панелі, які закрили устаткування на підстанції ДТЕК. На одному фото — стіна шафи, деформована внаслідок ураження уламками. Крім того, помітні кілька дрібних наскрізних отворів. На іншому — пробита наскрізь пластина з отвором розмірами 30 на 40 см (орієнтовно). Бачимо, що вибухова хвиля вивернула краї металу назовні, а всередині — жмуток переплутаних проводів.

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Обстріл України — металева шафа на устаткуванні ДТЕК 7 листопада Фото: ДТЕК

Обстріл України — металева пластина на устаткуванні ДТЕК 7 листопада Фото: ДТЕК

У дописі ДТЕК не вказано, яка саме підстанція постраждала від прильоту балістики РФ і також не помітно, чи мала вона якийсь захист.

У передньому повідомленні, яке з'явилось о 17:30, компанія повідомила, що росіяни пошкодили мінімум два об'єкти. Перша ціль — підстанція "Укренерго" на лінії від АЕС, яка живить Київ, Київську область та деякі центральні області. Друга — об'єкт ДТЕК на Київщині. Наголошується, що росіяни пошкодили мережу, тому на Київ надходить менше потужностей і тому почались екстрені відключення. Ремонтні бригади відновлюють мережу і світло поступово вертатиметься у помешкання українців, ідеться у дописі ДТЕК.

Обстріл України — деталі удару РФ 7 листопада

Зазначимо, в ніч на 7 листопада жителі Києва та Київської області почули гучні вибухи, а Повітряні сили повідомили про удар кількох хвиль балістики РФ. Згідно з даними командування, росіяни запустили шість балістичних ракет: моніторингові канали зауважили, що росіяни, ймовірно, атакували об'єкти енергетики. Через кілька годин обстріл продовжився, а зранку ПС заявили, що РФ запустила по Україні не вказану кількість ракет Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400, і сили ППО збили лише шість. Київська міська влада повідомила про займання у Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському та інших районах столиці.

Тим часом 6 листопада з'явилось інтерв'ю енергетичного експерта, який розповів про загрози для енергосистеми Києва. Серед іншого, він говорив про критичну важливість підстанції 750 на 330 кВ "Укренерго", яка є "єдиним мостом між Рівненської АЕС та Києвом" біля села Наливайківка на Київщині.

Нагадуємо, 7 листопада президент Зеленський повідомив, що шість балістичних ракет РФ летіли на Північний міст у Києві.