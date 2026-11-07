Пробили металл и трансформатор: ДТЭК показала последствия удара РФ по подстанции под Киевом (фото)

Компания ДТЭК сообщила об ударе РФ по энергетическому объекту под Киевом. На фото с места поражения — подстанция с разбитым оборудованием и металлическими защитными пластинами, пробитыми насквозь. Каковы последствия российского обстрела для сети подстанций ДТЭК?

Фотографии с места ракетного удара РФ, произошедшего в ночь на 7 ноября, появились в Telegram-канале ДТЭК. Энергетики сообщили о серьезных повреждениях и о том, что показывают фрагмент оборудования — только то, что "можно показывать, чтобы не навредить".

В сообщении ДТЭК указано, что на фото — одна из подстанций после российского удара.

"Ситуация крайне тяжелая", — подчеркнули энергетики.

На первом фото, опубликованном энергокомпанией, — силовой трансформатор после российского обстрела. Видны почерневшие следы пожара на корпусе и радиаторе, а также погнутые элементы конструкции.

Обстрел Украины — трансформатор ДТЭК после удара со стороны РФ 7 ноября Фото: ДТЭК

На остальных двух снимках — металлические шкафы или металлические панели, закрывающие оборудование на подстанции ДТЭК. На одном фото — стена шкафа, деформированная в результате попадания осколков. Кроме того, заметны несколько мелких сквозных отверстий. На другом — пробитая насквозь пластина с отверстием размером 30 на 40 см (ориентировочно). Видно, что взрывная волна вывернула края металла наружу, а внутри — пучок перепутанных проводов.

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Обстрел Украины — металлический шкаф на объекте ДТЭК 7 ноября Фото: ДТЭК

Обстрел Украины — металлическая пластина на оборудовании ДТЭК 7 ноября Фото: ДТЭК

В сообщении ДТЭК не указано, какая именно подстанция пострадала от ракетного удара РФ, и также не ясно, была ли она каким-либо образом защищена.

В предыдущем сообщении, появившемся в 17:30, компания сообщила, что россияне повредили как минимум два объекта. Первая цель — подстанция "Укрэнерго" на линии от АЭС, которая питает Киев, Киевскую область и некоторые центральные области. Вторая — объект ДТЭК в Киевской области. Отмечается, что россияне повредили сеть, из-за чего в Киев поступает меньше электроэнергии, и поэтому начались экстренные отключения. Ремонтные бригады восстанавливают сеть, и свет постепенно вернётся в дома украинцев, говорится в сообщении ДТЭК.

Обстрел Украины — подробности удара РФ 7 ноября

Отметим, что в ночь на 7 ноября жители Киева и Киевской области услышали громкие взрывы, а Воздушные силы сообщили об ударе нескольких волн баллистических ракет РФ. Согласно данным командования, россияне запустили шесть баллистических ракет: мониторинговые каналы отметили, что россияне, вероятно, атаковали объекты энергетики. Через несколько часов обстрел продолжился, а утром ВВС заявили, что РФ запустила по Украине неуказанное количество ракет "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400, и силы ПВО сбили лишь шесть. Киевские городские власти сообщили о возгораниях в Соломенском, Дарницком, Шевченковском и других районах столицы.

Между тем 6 ноября появилось интервью энергетического эксперта, который рассказал об угрозах для энергосистемы Киева. Среди прочего, он говорил о критической важности подстанции 750 на 330 кВ "Укрэнерго", которая является "единственным мостом между Ровенской АЭС и Киевом" возле села Наливайковка в Киевской области.

Напоминаем, что 7 ноября президент Зеленский сообщил, что шесть баллистических ракет РФ летели в направлении Северного моста в Киеве.