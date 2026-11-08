Понівечене покриття та пошкоджені лінії електропередач: який вигляд має Північний міст після удару РФ (відео)

У Києві показали, який вигляд має Північний міст після російської атаки 7 листопада.

Через пошкодження споруди рух транспорту перекрили в обох напрямках. Наразі фахівці обстежують переправу, щоб встановити масштаби руйнувань. Відео з Північного мосту після російського удару опублікували 8 листопада на каналі Kyiv Independent.

На кадрах можна побачити, який вигляд має переправа після атаки.

Наразі проїзд мостом повністю закритий в обох напрямках. Водіям доводиться обирати альтернативні маршрути через Дніпро.

Що відомо про удари по мостах у Києві

Північний міст — одна з ключових транспортних переправ Києва через Дніпро. Він з'єднує правий берег столиці з лівобережними районами, зокрема Троєщиною та Воскресенкою. Мостом користуються водії приватних автомобілів, а також громадський транспорт, зокрема автобуси й тролейбуси.

Видео дня

У суботу, 7 листопада, внаслідок російської атаки Північний міст зазнав пошкоджень. Спеціалісти проводять обстеження споруди, щоб визначити характер і масштаб руйнувань. Інформації про терміни відновлення руху поки немає.

Раніше Росія двічі атакувала Північний міст у Києві: 3 жовтня та 4 жовтня. Внаслідок першого удару пошкоджень зазнали дорожнє полотно та контактна мережа, якою користуються тролейбуси. 4 жовтня Північний міст зазнав повторного удару. Того разу пошкодження були серйознішими: постраждали дорожнє полотно, конструктивні елементи переправи та теплова магістраль.

Унаслідок цього інциденту постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізували, іншому медики надали допомогу на місці.

На початку жовтня Київ уже стикався з обмеженнями руху на кількох переправах, зокрема на Південному мосту, мосту Метро, мосту Патона та Дарницькому.

Протягом жовтня 2026 року ціллю російських атак неодноразово ставав і Південний міст. Перші удари російських безпілотників зафіксували 1 жовтня, наступні — 2 жовтня, а 27 жовтня по переправі вдарили балістичними ракетами.