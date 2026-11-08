Разрушенное дорожное покрытие и поврежденные линии электропередач: как выглядит Северный мост после удара РФ (видео)

В Киеве показали, как выглядит Северный мост после российской атаки 7 ноября.

Из-за повреждений сооружения движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях. В настоящее время специалисты осматривают переправу, чтобы определить масштабы разрушений. Видео с Северного моста после российского удара было опубликовано 8 ноября на канале Kyiv Independent.

На кадрах видно, как выглядит переправа после атаки.

В настоящее время движение по мосту полностью закрыто в обоих направлениях. Водителям приходится выбирать альтернативные маршруты через Днепр.

Что известно об ударах по мостам в Киеве

Северный мост — одна из ключевых транспортных переправ Киева через Днепр. Он соединяет правый берег столицы с левобережными районами, в частности с Троещиной и Воскресенкой. Мостом пользуются водители частных автомобилей, а также общественный транспорт, в частности автобусы и троллейбусы.

Видео дня

В субботу, 7 ноября, в результате российской атаки Северный мост получил повреждения. Специалисты проводят обследование сооружения, чтобы определить характер и масштаб разрушений. Информации о сроках возобновления движения пока нет.

Ранее Россия дважды наносила удары по Северному мосту в Киеве: 3 октября и 4 октября. В результате первого удара были повреждены дорожное полотно и контактная сеть, по которой движутся троллейбусы. 4 октября Северный мост подвергся повторному удару. На этот раз повреждения оказались более серьёзными: пострадали дорожное полотно, конструктивные элементы переправы и тепловая магистраль.

В результате этого инцидента пострадали два человека. Одного из них госпитализировали, другому медики оказали помощь на месте.

В начале октября в Киеве уже вводились ограничения движения на нескольких мостах, в частности на Южном мосту, мосту "Метро", мосту Патона и Дарницком мосту.

В течение октября 2026 года целью российских атак неоднократно становился и Южный мост. Первые удары российских беспилотников были зафиксированы 1 октября, следующие — 2 октября, а 27 октября по переправе нанесли удар баллистическими ракетами.