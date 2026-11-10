Вибухи та пожежі після влучань: які наслідки атаки "Іскандера" та дронів РФ на Україну (фото)

Внаслідок російського удару по Україні стались влучання по підприємству у Дніпрі та по магазину у Кропивницькому. На кадрах з місця подій — пожежі та хмари диму.

В ніч на 10 листопада ЗС РФ запустили по Україні 162 дрони різних типів та одну ракету "Искандер-М", повідомили Повітряні сили ЗСУ на сторінці Facebook. Засоби ППО збили 80% російських засобів ураження, але не знешкодили балістику, яка летіла з Ростовської області з бази "Міллерово".

Згідно з даними Повітряного командування, російські дрони атакували Україну п'яти напрямків — з Брянська, Орла, Міллерово, Шаталово та з полігону у Гвардійському в ТОТ Криму.

Які результати сил ППО:

дрони — збили 135 зі 162 (83%), зокрема з 96 реактивних БпЛА знешкодили 70 (72%);

балістика — летіла одна балістична ракета "Іскандер-М", яку не знешкодили.

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Внаслідок російської атаки стались влучання у 19 локаціях: сили ППО пропустили 28 цілей, тобто на уражених об'єктах — по одному-двох прильотах.

Обстріл України — які наслідки удару РФ в ніч на 10 листопада

Військові адміністрації та місцеві пабліки розповіли про наслідки обстрілу України з 18 год 9 листопада по 7-7:30 10 листопада.

Кіровоградська область. Близько 7:30 год військова адміністрація повідомила про удар РФ по Кропивницькому та про поранення двох людей. На кадрах з місця подій — хмара темного диму через масштабну пожежу. Росіяни влучили об'єкт цивільної інфраструктури — по магазину неназваної торгівельної мережі.

Обстріл України — пожежа у Кропивницькому 10 листопада Фото: Скриншот

Київ та Київська область. Вночі та зранку КМДА не інформувала про влучання чи падіння уламків, були лише попередження про повітряну атаку РФ. Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації близько 23:20 написали про удар РФ по місту Переяслав та про поранення двох людей. Місцева влада повідомила, що росіяни влучили по комунальному будинку для людей, які потребують соціальної підтримки. Крім того, у місцевих пабліках написали про вибух близько 0:20 10 листопада, але інших даних про інцидент не було.

Обстріл України — КОВА про удар РФ 10 листопада Фото: Скриншот

Дніпро та Дніпропетровська область. Глава ОВА Олександр Ганжа написав, що в ніч на 10 листопада росіяни 20 разів атакували область. О 20 год 9 листопада — приліт по промисловому підприємству: почалась пожежа, даних про поранених не було. Крім того, від ударів ЗС РФ постраждала інфраструктура у Кривому Розі та у Вільнянській громаді, було гучно на Нікопольщині.

Обстріл України — пожежа у Дніпрі через удар РФ 10 листопада Фото: Дніпропетровська ОДА

Житомирська, Вінницька, Черкаська області та інші центральні, східні, південні регіони — були попередження про загрозу дронів, але даних про прильоти та пожежі не було.

Зазначимо, один з потужних ударів РФ по Україні відбувся в ніч на 3 листопада. Росіяни запустили близько 10 балістичних ракет по Києву, які летіли на інфраструктурні енергетичні об'єкти. В НЕК "Укренерго" повідомили, що протягом доби сталось 20 атак на енергетику, а ДТЕК показала фото ураженої ТЕС і заявила, що росіяни знищили три теплоелектростанції.

Нагадуємо, ГУР Міноборони розповіло про характеристики нового реактивного дрона РФ "Герань-5К К5-К", який летить на 1000 км і схожий на малу ракету.