Взрывы и пожары после попадания: каковы последствия атаки "Искандера" и дронов РФ на Украину (фото)

В результате российского удара по Украине произошли попадания по предприятию в Днепре и по магазину в Кропивницком. На кадрах с места событий пожары и облака дыма.

В ночь на 10 ноября ВС РФ запустили по Украине 162 дрона разных типов и одну ракету "Искандер-М", сообщили Воздушные силы ВСУ на странице Facebook. Средства ПВО сбили 80% российских средств поражения, но не обезвредили летящую из Ростовской области баллистику с базы "Миллерово".

Согласно данным Воздушного командования, российские дроны атаковали Украину пяти направлений — из Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово и с полигона в Гвардейском в ТОТ Крым.

Какие результаты сил ПВО:

дроны — сбили 135 из 162 (83%), в том числе из 96 реактивных БпЛА обезвредили 70 (72%);

баллистика — летела одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую не обезвредили.

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В результате российской атаки произошло попадание в 19 локациях: силы ПВО пропустили 28 целей, то есть на пораженных объектах — по одному-двум прилетам.

Обстрел Украины — какие последствия удара РФ в ночь на 10 ноября

Военные администрации и местные паблики рассказали о последствиях обстрела Украины с 18 часов 9 ноября по 7-7:30 10 ноября.

Кировоградская область. Около 7:30 военная администрация сообщила об ударе РФ по Кропивницкому и о ранениях двух человек. На кадрах с места событий облако темного дыма из-за масштабного пожара. Россияне попали в объект гражданской инфраструктуры — по магазину неназванной торговой сети.

Обстрел Украины — пожар в Кропивницком 10 ноября Фото: Скриншот

Киев и Киевская область. Ночью и утром КГГА не информировала о попадании или падении обломков, было лишь предупреждение о воздушной атаке РФ. Тем временем в Киевской областной военной администрации около 23:20 написали об ударе РФ по городу Переяславу и о ранениях двух человек. Местные власти сообщили, что россияне попали по коммунальному дому для людей, нуждающихся в социальной поддержке. Кроме того, в местных пабликах написали о взрыве около 0.20 10 ноября, но других данных об инциденте не было.

Обстрел Украины — КОВА об ударе РФ 10 ноября Фото: Скриншот

Днепр и Днепропетровская область. Глава ОВА Александр Ганжа написал, что в ночь на 10 ноября россияне 20 раз атаковали область. В 20 часов 9 ноября — прилет по промышленному предприятию: начался пожар, данных о раненых не было. Кроме того, от ударов ВС РФ пострадала инфраструктура в Кривом Роге и Вольнянской общине, было громко в Никопольщине.

Обстрел Украины — пожар в Днепре из-за удара РФ 10 ноября Фото: Днепропетровская ОГА

Житомирская, Винницкая, Черкасская области и другие центральные, восточные, южные регионы были предупреждения об угрозе дронов, но данных о прилетах и пожарах не было.

Один из мощных ударов РФ по Украине произошел в ночь на 3 ноября. Россияне запустили около 10 баллистических ракет по Киеву, летевших на инфраструктурные энергетические объекты. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в течение суток произошло 20 атак на энергетику, а ДТЭК показала фото пораженной ТЭС и заявила, что россияне уничтожили три теплоэлектростанции.

Напоминаем, ГУР Минобороны рассказало о характеристиках нового реактивного дрона РФ "Герань-5К К5-К", летящего на 1000 км и похожего на малую ракету.