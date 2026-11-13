РФ атакували рекордні 1200 дронів за ніч: де вибухало, окрім Волгограда, та чи було гучно у Москві

Дрони України атакували нафтогазові об'єкти Росії у радіусі 200-1000 км. Під удар потрапив НПЗ у Волгограді, і також нафтоперекачувальна станція та інші цілі на півдні та у європейській частині РФ.

В ніч на 13 листопада Міноборони РФ нарахувало 1 198 дронів України, які атакували різні об'єкти у десятку російської областей, заявило росЗМІ ТАСС. За оцінкою пропагандистського медіа, це найбільший на сьогодні наліт українських безпілотників.

Зранку російське командування заявило про атаку дронів ЗСУ та назвало 17 областей РФ, до яких дістались безпілотники. У переліку також є ТОТ Крим та акваторія Чорного моря. Серед інших, було гучно у Волгоградській, Ростовській та Самарській областях. Крім того, БпЛА загрожували Московській області. Міноборони РФ запевнило, що сили ППО збили усі повітряні цілі: моніторингові канали опублікували кадри пожежі та руйнувань, а обласна влада — про "падіння уламків" і про загиблих.

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Вибухи у РФ — російське Міноборони про атаку дронів ЗСУ 13 листопада Фото: Скриншот

Вибухи у РФ — де було гучно 13 листопада

У мережі та губернатори РФ розповіли про вибухи у низці російських регіонів під час атаки дронів України в ніч на 13 листопада.

Волгоград. Місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу у районі Волгоградського НПЗ. Губернатор області Андрій Бочаров підтвердив атаку, але запевнив, що упали уламки. Посадовець написав, що є пошкодження у промисловій зоні, але не вказав, що це НПЗ. Зі слів Бочарова, четверо росіян загинуло, а двоє отримали поранення. Тим часом на відео з місця подій — масштабна пожежа, а росіяни почали шикуватись у великі черги на АЗС, щоб запастись пальним.

Самарська область. У регіоні, розташованому за 1000 км від кордонів України, дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", які належать компанії "Татнефть". ЛВДС "Самара" — це одна з найпотужніших перекачувальних станцій РФ, яка має найбільшу кількість найбільших резервуарів у Європі: ідеться про 70 резервуарів ємністю понад 1,6 млн куб. м. У каналі Exilenova+ опублікували фото з місця подій та уточнили, що ідеться про атаку на об'єкт біля населеного пункту Просвет. На фото — стовп диму над стратегічний об'єктом РФ.

Вибухи у РФ — дим над ЛВДС Самара 13 листопада Фото: Exilenova+

Ростовська область. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про атаку дронів та про займання на промисловому підприємстві та у складських приміщеннях. Зі слів посадовця, "уламки" пошкодили будинки в Октябрському, Азовському, Аксайському районах: даних про поранених росіян немає. У каналі росЗМІ Astra опублікували фото стовпа диму на тлі нічного нема та уточнили, що місцеві жителі чули вибухи та роботу ППО. Поки не встановили, який об'єкт міг постраждати у Ростові.

Вибухи у РФ — пожежа у Ростові-на-Дону 13 листопада Фото: Astra

Московська область. Мер Москви Сергій Собянін з 20 год 12 листопада і до ранку 13 листопада писав про атаку дронів на російську столицю та Підмосков'я. Станом на ранок на підступах до Москви збили сумарно 467 дронів ЗСУ (третина від нарахованих Міноборони РФ). Зі слів Собяніна, у невказаних точках попадали уламки: які об'єкти могли постраждати, не вказано.

Вибухи у РФ — Собянін про атаку дронів на Москву 13 листопада Фото: Скриншот

Федеральне агентство "Росавиация" з 18 год 13 листопада писало про закриття низки аеропортів через загрозу дронів. Протягом майже 12 годин була інформація про закриття в Калузі, Волгограді, Саратові, Пензі, Тамбові, "Домодєво", "Жуковському", "Внуково", "Шереметьєво" (Москва).

Зазначимо, Фокус писав про відновлення ударів України по НПЗ РФ та про те, чи може серія влучань знищити ціле нафтопереробне підприємство. Експерт з енергетики пояснив, що такі атаки призведуть до витрат часу, грошей та ресурсів у РФ, до дефіциту бензину. Військовий експерт зауважив, що краще було б використовувати для ударів ракети, наприклад, "Нептун", а не дрони, оскільки тоді будуть більш масштабні пошкодження.

Нагадуємо, в ніч на 10 листопада чули вибухи на заводі "Протон" в Орлі, дотичного до виготовлення балістичних ракет "Искандер".