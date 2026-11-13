РФ атаковали рекордные 1200 дронов за ночь: где взрывалось, кроме Волгограда, и было ли громко в Москве

Украинские дроны нанесли удары по нефтегазовым объектам России в радиусе 200–1000 км. Под удар попал НПЗ в Волгограде, а также нефтеперекачивающая станция и другие цели на юге и в европейской части РФ.

В ночь на 13 ноября Минобороны РФ насчитало 1 198 украинских дронов, которые атаковали различные объекты в десяти российских областях, сообщило российское СМИ ТАСС. По оценке пропагандистского СМИ, это крупнейший на сегодняшний день налёт украинских беспилотников.

Утром российское командование заявило об атаке дронов ВСУ и назвало 17 областей РФ, в которые проникли беспилотники. В списке также ТОТ Крым и акватория Чёрного моря. В частности, громкие взрывы прогремели в Волгоградской, Ростовской и Самарской областях. Кроме того, БПЛА угрожали Московской области. Минобороны РФ заверило, что силы ПВО сбили все воздушные цели: мониторинговые каналы опубликовали кадры пожаров и разрушений, а областные власти — сообщения о "падении обломков" и о погибших.

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Взрывы в РФ — российское Минобороны об атаке дронов ВСУ 13 ноября Фото: Скриншот

Взрывы в РФ — где 13 ноября было громко

В сети губернаторы РФ рассказали о взрывах в ряде российских регионов во время атаки украинских дронов в ночь на 13 ноября.

Волгоград. Местные жители сообщили о взрывах и пожаре в районе Волгоградского НПЗ. Губернатор области Андрей Бочаров подтвердил атаку, но заверил, что это были упавшие обломки. Чиновник написал, что в промышленной зоне есть повреждения, но не указал, что речь идет о НПЗ. По словам Бочарова, четверо россиян погибли, а двое получили ранения. Между тем на видео с места событий виден масштабный пожар, а россияне начали выстраиваться в длинные очереди на АЗС, чтобы запастись топливом.

Самарская область. В регионе, расположенном в 1000 км от границ Украины, дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара", принадлежащую компании "Татнефть". ЛВДС "Самара" — одна из самых мощных перекачивающих станций РФ, на которой расположено наибольшее количество крупнейших резервуаров в Европе: речь идет о 70 резервуарах вместимостью более 1,6 млн куб. м. В канале Exilenova+ опубликовали фото с места событий и уточнили, что речь идет об атаке на объект возле населённого пункта Просвет. На фото — столб дыма над стратегическим объектом РФ.

Взрывы в РФ — дым над ЛПДС Самара 13 ноября Фото: Exilenova+

Ростовская область. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил о нападении дронов и о возгораниях на промышленном предприятии и в складских помещениях. По словам чиновника, "обломки" повредили дома в Октябрьском, Азовском и Аксайском районах: данных о раненых россиянах нет. На канале российских СМИ Astra опубликовали фото столба дыма на фоне ночного неба и уточнили, что местные жители слышали взрывы и работу ПВО. Пока не установлено, какой объект мог пострадать в Ростове.

Взрывы в РФ — пожар в Ростове-на-Дону 13 ноября Фото: Astra

Московская область. Мэр Москвы Сергей Собянин с 20:00 12 ноября и до утра 13 ноября писал об атаке дронов на российскую столицу и Подмосковье. По состоянию на утро на подступах к Москве ВСУ сбили в общей сложности 467 дронов (треть от числа, подсчитанного Минобороны РФ). По словам Собянина, в неуказанных точках падали обломки: какие объекты могли пострадать, не указано.

Взрывы в РФ — Собянин об атаке дронов на Москву 13 ноября Фото: Скриншот

Федеральное агентство "Росавиация" 13 ноября в 18:00 сообщило о закрытии ряда аэропортов из-за угрозы со стороны дронов. В течение почти 12 часов поступала информация о закрытии аэропортов в Калуге, Волгограде, Саратове, Пензе, Тамбове, "Домодево", "Жуковском", "Внуково", "Шереметьево" (Москва).

Отметим, что Фокус писал о возобновлении ударов Украины по НПЗ РФ и о том, может ли серия попаданий уничтожить целое нефтеперерабатывающее предприятие. Эксперт по энергетике пояснил, что такие атаки приведут к затратам времени, денег и ресурсов в РФ, а также к дефициту бензина. Военный эксперт отметил, что лучше было бы использовать для ударов ракеты, например, "Нептун", а не дроны, поскольку тогда будут нанесены более масштабные повреждения.

Напоминаем, что в ночь на 10 ноября слышались взрывы на заводе "Протон" в Орле, связанном с производством баллистических ракет "Искандер".