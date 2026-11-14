Серце російської нафтової галузі: Генштаб ЗСУ підтвердив удар по станції "Самара"

Сили оборони, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України. На ураженій станції у Самарській області Росії спалахнула пожежа.

У п'ятницю, 13 листопада, Сили оборони вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області. У Генштабі ЗСУ наголошують, що це один з найважливіших вузлів російської нафтової системи.

Наразі на території об'єкта горять декілька резервуарів з нафтою.

"Ця станція — серце російської нафтової галузі. Галузі, яка фінансує війну", — йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ.

На станцію "Самара" магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів надходить нафта, яку змішують і формують експортну марку Urals, на яку припадає до половини всього нафтового експорту Росії.

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Тож, як наголошують у Генеральному штабі, кожен уражений резервуар у Самарі б'є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України.

Також підтверджено і результати удару по аеродрому "Липецьк-2" в Липецькій області, де базується російська військова авіація. 13 листопада там уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада українські дрони атакували об'єкти у різних регіонах РФ. Зокрема у БПЛА дісталися до 17 російських регіонів.

Також Фокус писав, що безпілотники атакували ЛПДС "Самара" 2 листопада та 21 квітня.