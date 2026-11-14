Сердце российской нефтяной отрасли: Генштаб ВСУ подтвердил удар по станции "Самара"

Силы обороны, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают систематически принимать меры, направленные на то, чтобы заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. На пораженной станции в Самарской области России вспыхнул пожар.

В пятницу, 13 ноября, Силы обороны нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области. В Генштабе ВСУ отмечают, что это один из важнейших узлов российской нефтяной системы.

В настоящее время на территории объекта горят несколько резервуаров с нефтью.

"Эта станция — сердце российской нефтяной отрасли. Отрасли, которая финансирует войну", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.

На станцию "Самара" по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов поступает нефть, которую смешивают и формируют экспортную марку Urals, на долю которой приходится до половины всего нефтяного экспорта России.

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Поэтому, как отмечают в Генеральном штабе, каждый поврежденный резервуар в Самаре наносит удар непосредственно по основному источнику средств, за счет которых агрессор оплачивает ракеты, дроны и войну против Украины.

Также подтверждены результаты удара по аэродрому "Липецк-2" в Липецкой области, где базируется российская военная авиация. 13 ноября там были поражены ангар для хранения спецтехники по обслуживанию самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Напомним, в ночь на 13 ноября украинские дроны атаковали объекты в различных регионах РФ. В частности, БПЛА достигли 17 российских регионов.

Кроме того, Фокус сообщал, что беспилотники атаковали ЛПДС "Самара" 2 ноября и 21 апреля.