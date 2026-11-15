Starshield п'ятий день працює з обмеженнями: що відповіла SpaceX Україні

Компанія SpaceX пояснила обмеження швидкості роботи військових терміналів супутникового зв'язку Starshield в Україні "технічною проблемою". Київ вимагає від американської компанії додаткових пояснень.

Про відповідь SpaceX повідомив журналіст PBS News Нік Шифрін, посилаючись на тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка. За словами дипломата, українська сторона обговорила з компанією обмеження швидкості, з якими стикаються військові на фронті та тимчасово окупованих територіях.

Що SpaceX відповіла Україні щодо обмежень Starshield

За словами Ніка Шифріна, під час переговорів українська сторона порушила питання обмежень швидкості роботи терміналів Starshield. Представники SpaceX пояснили проблему технічними причинами. Водночас Київ поки не отримав додаткових роз'яснень щодо того, чому обмеження продовжують діяти на окупованих Росією українських територіях уже п'ять днів.

Видео дня

Ситуація викликає занепокоєння, оскільки йдеться не лише про якість супутникового зв'язку, а й про можливості українських військових виконувати бойові завдання.

Важливо, що SpaceX не підтвердила запровадження нового обмеження швидкості. Компанія раніше заявляла, що не змінювала налаштувань роботи супутникової системи. Українська сторона, зі свого боку, наполягає, що обмеження реально існують і мають системний характер.

Як обмеження швидкості впливають на українських військових

Про проблеми з роботою Starshield стало відомо 12 листопада. Тоді президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові фіксують обмеження швидкості руху терміналів на рівні 161 км/год уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

За даними українського Міністерства оборони, перевірки підтвердили наявність такого обмеження на окупованих територіях. Водночас на підконтрольній Україні території аналогічних обмежень не виявили.

Проблема полягає в тому, що військові використовують термінали Starshield на рухомих платформах, зокрема безпілотниках. Коли швидкість перевищує встановлений поріг, обладнання втрачає з'єднання.

Це безпосередньо впливає на роботу дронів-перехоплювачів, які українські військові застосовують для знищення російських ударних безпілотників із реактивними двигунами. Через втрату зв'язку українським підрозділам доводиться змінювати тактику перехоплення. Зокрема, російські дрони можуть довше перебувати в повітрі над прифронтовими районами, перш ніж їх намагатимуться знищити на інших рубежах оборони.

Фокус раніше детально розбирав, як нові обмеження Starshield вплинули на роботу українських безпілотників. За інформацією медіа Axios, частка невдалих бойових місій поступово зросла до 100% на третій день проблем.