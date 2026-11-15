Starshield уже пятый день работает с ограничениями: что ответила SpaceX Украине

Компания SpaceX объяснила ограничение скорости работы военных терминалов спутниковой связи Starshield в Украине "технической проблемой". Киев требует от американской компании дополнительных разъяснений.

Об ответе SpaceX сообщил журналист PBS News Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника. По словам дипломата, украинская сторона обсудила с компанией ограничения скорости, с которыми сталкиваются военные на фронте и на временно оккупированных территориях.

Что SpaceX ответила Украине по поводу ограничений Starshield

По словам Ника Шифрина, в ходе переговоров украинская сторона подняла вопрос об ограничениях скорости работы терминалов Starshield. Представители SpaceX объяснили эту проблему техническими причинами. В то же время Киев пока не получил дополнительных разъяснений относительно того, почему ограничения продолжают действовать на оккупированных Россией украинских территориях уже пять дней.

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Ситуация вызывает беспокойство, поскольку речь идет не только о качестве спутниковой связи, но и о способности украинских военных выполнять боевые задачи.

Важно, что SpaceX не подтвердила введение нового ограничения скорости. Компания ранее заявляла, что не меняла настройки работы спутниковой системы. Украинская сторона, со своей стороны, настаивает на том, что ограничения действительно существуют и носят системный характер.

Как ограничения скорости сказываются на украинских военных

О проблемах с работой Starshield стало известно 12 ноября. Тогда президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные фиксируют ограничение скорости движения терминалов на уровне 161 км/ч вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

По данным Министерства обороны Украины, проверки подтвердили наличие такого ограничения на оккупированных территориях. В то же время на подконтрольной Украине территории аналогичных ограничений обнаружено не было.

Проблема заключается в том, что военные используют терминалы Starshield на подвижных платформах, в частности на беспилотниках. Когда скорость превышает установленный порог, оборудование теряет соединение.

Это напрямую влияет на работу дронов-перехватчиков, которые украинские военные используют для уничтожения российских ударных беспилотников с реактивными двигателями. Из-за потери связи украинским подразделениям приходится менять тактику перехвата. В частности, российские дроны могут дольше находиться в воздухе над прифронтовыми районами, прежде чем их попытаются уничтожить на других рубежах обороны.

Ранее Фокус подробно разбирал, как новые ограничения Starshield повлияли на работу украинских беспилотников. По информации издания Axios, доля неудачных боевых миссий постепенно выросла до 100 % на третий день возникновения проблем.