Українські безпілотники та ракети в ніч на 17 листопада повторно вразили Кримський міст. У результаті ударів арка автомобільного мосту та проліт довжиною 270 метрів обвалилися у воду.

Служба безпеки України оприлюднила нове відео, на якому показано кадри вибухів на мосту після ударів.

Вибухи сталися в районі кріплення металевих арок, що й спричинило їхнє подальше руйнування.

"Саме бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ успішно завдали удару по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця", після чого перекриття обвалилося у воду", — повідомили в СБУ.

У відомстві зазначають, що Кримський міст позиціонувався як один із найбільш захищених об’єктів у світі і був своєрідним символом так званої могутності РФ.

"Тепер замість символу російської величі — зруйновані конструкції на морському дні. СБУ вже вчетверте спростувала міф про недосяжність і невразливість мосту. Ворог може скільки завгодно вихваляти свою ППО та будувати захисні рубежі, але це не врятує його стратегічні об’єкти від українських спецоперацій", — йдеться у підписі під ефектними кадрами.

Видео дня

Як готувалися удари по Кримському мосту

Операція тривала місяць і складалася з семи етапів. Спочатку СБУ та Сили оборони систематично вибивали ворожу ППО. Згодом почалися безпосередні удари по мосту. Частину з них СБУ здійснила самостійно, а на фінальному етапі до неї приєдналися інші складові СОУ.

Для ударів по мосту було використано широкий спектр озброєння українського виробництва: Dovbush, Vendeta, Da Vinci, "Січень", "Mich-2000", Ruta, "⁠Паляница", "Ан-197", FP-1, FP-5 "Фламінго" и Р-360 "Нептун".

Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді продемонстрував кілька безпілотників, що використовували для ударів по об’єкту.

Нагадаємо, як у Кремлі відреагували на пошкодження Кримського мосту.

Також повідомлялося, які наслідки матиме повторна атака на міст для росіян.