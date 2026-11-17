Разрушенные конструкции на морском дне: СБУ показала удар "Паляницы" по Крымскому мосту
Украинские беспилотники и ракеты в ночь на 17 ноября повторно поразили Крымский мост. В результате ударов арка автомобильного моста и пролет длиной в 270 метров рухнули в воду.
Служба безопасности Украины обнародовала новое видео, где показаны кадры взрывов на мосту после ударов.
Взрывы произошли в районе крепления металлических арок, что и повлекло их дальнейшее разрушение.
"Именно спецназовцы "Альфы" СБУ успешно отработали по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего перекрытие обрушилось в воду", — сообщили в СБУ.
В ведомстве констатируют, что Крымский мост позиционировался как один из самых защищенных объектов в мире и был своего рода символом так называемого могущества РФ.
"Теперь вместо символа русского величия разрушенные конструкции на морском дне. СБУ уже в четвертый раз перечеркнула миф о недостижимости и неуязвимости моста. Враг может сколь угодно восхвалять свою ПВО и строить защитные рубежи, но это не спасет ее стратегические объекты от украинских спецопераций", — говорится в подписи под эффектными кадрами.
Как готовились удары по Крымскому мосту
Операция продолжалась месяц и включала в себя семь этапов. Сначала СБУ и Силы обороны систематически выбивали вражескую ПВО. Впоследствии начались непосредственные удары по мосту. Часть из них СБУ реализовала самостоятельно, а на финальной стадии к ней присоединились другие составляющие Сил обороны Украины.
Для ударов по мосту был использован широкий спектр вооружения украинского производства: Dovbush, Vendeta, Da Vinci, "Січень", "Mich-2000", Ruta, "Паляница", "Ан-197", FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".
Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди показал пару беспилотников, которые использовали для ударов по объекту.
Напомним, как в Кремле отреагировали на повреждение Крымского моста.
Также сообщалось, какие последствия повторной атаки на мост для россиян.