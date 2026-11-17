Украинские беспилотники и ракеты в ночь на 17 ноября повторно поразили Крымский мост. В результате ударов арка автомобильного моста и пролет длиной в 270 метров рухнули в воду.

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео, где показаны кадры взрывов на мосту после ударов.

Взрывы произошли в районе крепления металлических арок, что и повлекло их дальнейшее разрушение.

"Именно спецназовцы "Альфы" СБУ успешно отработали по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего перекрытие обрушилось в воду", — сообщили в СБУ.

В ведомстве констатируют, что Крымский мост позиционировался как один из самых защищенных объектов в мире и был своего рода символом так называемого могущества РФ.

"Теперь вместо символа русского величия разрушенные конструкции на морском дне. СБУ уже в четвертый раз перечеркнула миф о недостижимости и неуязвимости моста. Враг может сколь угодно восхвалять свою ПВО и строить защитные рубежи, но это не спасет ее стратегические объекты от украинских спецопераций", — говорится в подписи под эффектными кадрами.

Видео дня

Как готовились удары по Крымскому мосту

Операция продолжалась месяц и включала в себя семь этапов. Сначала СБУ и Силы обороны систематически выбивали вражескую ПВО. Впоследствии начались непосредственные удары по мосту. Часть из них СБУ реализовала самостоятельно, а на финальной стадии к ней присоединились другие составляющие Сил обороны Украины.

Для ударов по мосту был использован широкий спектр вооружения украинского производства: Dovbush, Vendeta, Da Vinci, "Січень", "Mich-2000", Ruta, "⁠Паляница", "Ан-197", FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди показал пару беспилотников, которые использовали для ударов по объекту.

Напомним, как в Кремле отреагировали на повреждение Крымского моста.

Также сообщалось, какие последствия повторной атаки на мост для россиян.