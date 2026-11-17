США пояснили, що склади Wildberries є цивільними цілями й удари по них не приносять користі Україні. Крім того, у змаганнях діпстрайків Москва має перевагу над Києвом.

17 листопада заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі на засідання контактної групи "Рамштайн" розкритикував діпстрайки ЗСУ по цілях на території РФ. Посадовець заявив, що Україні варто зосередитись на лінії фронту, а не на діпстрайках.

Удари по РФ — див. виступ Колбі на засіданні "Рамштайн" 17 листопада з 1:05:38

Колбі зауважив, що в публічному просторі є багато інформації про українські далекобійні удари вглиб території РФ. Крім того, відбуваються атаки на об'єкти, які у США вважають цивільними цілями: ідеться, наприклад, про атаки на склади Wildberries. Метою цих атак є завдання болю РФ, але, на думку Міноборони США, вони не є ефективними та не наближають кінець війни.

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"Такі удари не довели своєї ефективності ні в наближенні кінця війни, ні в стримуванні російського наступу на лінії фронту. Більше того, подібні удари — особливо ті, що спрямовані проти цивільної інфраструктури (наприклад, об’єктів компанії Wildberries) — ймовірно, лише зміцнили рішучість російського суспільства та готовність Кремля до подальшої ескалації", — заявив Колбі.

При цьому представник Пентагону зауважив, що у напрямку діпстрайків РФ навіть переважає Україну. З іншого боку, США не пропонують Україні воювати "з однією зав'язаною рукою". Ідея Білого дому — надавати допомогу лише для утримання лінії фронту, і на цьому мають зосередитись українці. Втім, посадовець все ж визнав, що такі "удари по російській воєнній машині також можуть сприяти уповільненню просування російських військ на фронті".

"Наша підтримка має бути зосереджена на тому, щоб надати Україні можливість утримувати лінію фронту і, де це можливо, досягати успіхів. Удари, спрямовані безпосередньо на лінію фронту та безпосередню підтримку бойових дій у цій зоні, безумовно, відповідають цьому завданню", — заявив він.

Удари по РФ — деталі атак Сил оборони України

Зазначимо, заява Міноборони США з критикою ударів України по РФ пролунала у день, коли вдалось пошкодити Кримський міст. Атака дронів та ракет відбулась в ніч на 17 листопада. Після влучання кількох засобів ураження обвалилася секція автомобільного мосту, а рух залізничної секції так і не наважились відкрити. Раніше відбулась серія ударів по НПЗ та хімзаводах РФ. Один з таких ударів стався в ніч на 17 листопада: загорівся завод Салават на відстані тисяч кілометрів від України.

Нагадуємо, Фокус розпитав експертів, яку шкоду РФ приносять удари України по НПЗ.