США пояснили, что склады Wildberries являются гражданскими объектами и удары по ним не приносят пользы Украине. Кроме того, в соревнованиях по нанесению ударов Москва имеет преимущество над Киевом.

17 ноября заместитель министра обороны США Элбридж Колби на заседании контактной группы "Рамштайн" раскритиковал удары ВСУ по целям на территории РФ. Чиновник заявил, что Украине следует сосредоточиться на линии фронта, а не на ударах в глубину.

Удары по РФ — см. заявление Колби на заседании "Рамштайн" 17 ноября з 1:05:38

Колби отметил, что в открытых источниках имеется много информации об украинских ударах на большие расстояния вглубь территории РФ. Кроме того, происходят атаки на объекты, которые в США считают гражданскими целями: речь идет, например, об атаках на склады Wildberries. Целью этих атак является нанесение ущерба РФ, но, по мнению Минобороны США, они неэффективны и не приближают конец войны.

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"Такие удары не доказали своей эффективности ни в приближении конца войны, ни в сдерживании российского наступления на линии фронта. Более того, подобные удары — особенно те, что направлены против гражданской инфраструктуры (например, объектов компании Wildberries) — вероятно, лишь укрепили решимость российского общества и готовность Кремля к дальнейшей эскалации", — заявил Колби.

При этом представитель Пентагона отметил, что по дипстрайкам РФ даже опережает Украину. С другой стороны, США не предлагают Украине воевать "с одной связанной рукой". Идея Белого дома — оказывать помощь исключительно для удержания линии фронта, и на этом должны сосредоточиться украинцы. Впрочем, чиновник все же признал, что такие "удары по российской военной машине также могут способствовать замедлению продвижения российских войск на фронте".

"Наша поддержка должна быть направлена на то, чтобы дать Украине возможность удерживать линию фронта и, где это возможно, добиваться успехов. Удары, направленные непосредственно на линию фронта и непосредственную поддержку боевых действий в этой зоне, безусловно, соответствуют этой задаче", — заявил он.

Удары по РФ — подробности атак Сил обороны Украины

Отметим, что заявление Минобороны США с критикой ударов Украины по РФ прозвучало в тот день, когда удалось повредить Крымский мост. Атака дронов и ракет произошла в ночь на 17 ноября. После попадания нескольких средств поражения обрушилась секция автомобильного моста, а движение по железнодорожной секции так и не решились открыть. Ранее произошла серия ударов по НПЗ и химзаводам РФ. Один из таких ударов произошел в ночь на 17 ноября: загорелся завод Салават на расстоянии тысяч километров от Украины.

Напоминаем, что Фокус опросил экспертов о том, какой ущерб наносят РФ удары Украины по НПЗ.