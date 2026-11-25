Мем про "а я вам покажу, звідки готувався напад" диктатор Лукашенко нарешті втілив у життя. Проте показав, звідки РФ нападала на Україну з його території, але повністю відкинув свою провину в цьому і звинуватив Зеленського.

В розлогому інтерв'ю французькому журналу Le Point Лукашенко заявив, що нібито не знав про плани Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Він приніс карту та продемонстрував маршрути, якими, за його словами, російські війська мали виходити з Білорусі після спільних навчань, але не вийшли, а повернули в напрямку Києва.

Лукашенко заперечив причетність Мінська до нападу, хоча визнав, що російські підрозділи почали наступ на Україну з білоруської території. Частина підрозділів нібито мала залишити Білорусь залізницею та автомобільними шляхами, однак згодом змінила напрямок руху.

Відео дня

"Росіяни почали ось цією залізницею виводити свої війська. Брест вивели й інше… Потім ці війська, які тут уже були зосереджені, чомусь повернули на Київ", — розповів він.

"Я не знав про початок війни"

Пояснюючи, чому не попередив Україну та не зупинив російські війська, Лукашенко заявив, що не вірив у можливість повномасштабної війни, попри попередження США.

"Американці сурмили, у вас кричали, що може початися війна. І попереджали Україну, що тут концентрація військ у нас… Я, наприклад, не вірив, що це може бути", — сказав він.

Білоруський політик також запевняв, що не знав про плани Кремля та не був посвячений у рішення російського військового керівництва.

"Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни. Ви зрозумійте мене, ми до цієї війни не маємо стосунку. Я не знав про початок війни, і Генштаб Росії мене в це не посвячував", — заявив Лукашенко.

Журналістка Анн Ніва нагадала йому, що західні країни та Україна справді попереджали про концентрацію російських військ на білоруській території.

"Ну і правильно попереджали", — відповів Лукашенко.

Водночас він продовжив наполягати, що не відповідає за рішення Москви та не повинен був зупиняти російську армію.

Лукашенко звинуватив Україну в конфлікті з Білоруссю

Під час інтерв'ю білоруський політик також заявив, що не вважає Білорусь союзником Росії, який виконує накази Кремля. За його словами, країна є суверенною державою, хоча й союзником Москви. Також він зазначив, що не повинен був захищати Україну від Росії, адже "Україна запровадила проти нас санкції ще до того, як це зробив ЄС. Скасували всі перельоти".

Що відомо про роль Білорусі у вторгненні Росії

Російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, зокрема з північного напрямку. Підрозділи РФ заходили на територію України з Білорусі, наступаючи в напрямку Києва та інших населених пунктів.

Білорусь також надала Росії можливість використовувати свою територію, повітряний простір та військову інфраструктуру для підтримки агресії. З білоруської території здійснювалися ракетні удари по Україні, а російські війська використовували місцеві об'єкти для розміщення та забезпечення своїх підрозділів.

Раніше ми писали, що Лукашенко не вважає частину українських земель "ісконно російськими". Він заявив, що за такою логікою РФ треба віддати Монголії.

Також повідомлялося, що Лукашенко заявив про готовність особисто супроводжувати Володимира Зеленського до Москви на переговори з Путіним і стати гарантом його безпеки.