Мем про "а я вам покажу, откуда готовилось нападение" диктатор Лукашенко наконец-то воплотил в жизнь. Однако он показал, откуда РФ нападала на Украину с его территории, но полностью отверг свою вину в этом и обвинил Зеленского.

В обширном интервью французскому журналу Le Point Лукашенко заявил, что якобы не знал о планах России начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Он принёс карту и продемонстрировал маршруты, по которым, по его словам, российские войска должны были выйти из Беларуси после совместных учений, но не вышли, а повернули в сторону Киева.

Лукашенко опроверг причастность Минска к нападению, хотя и признал, что российские подразделения начали наступление на Украину с территории Беларуси. Часть подразделений якобы должна была покинуть Беларусь по железной дороге и автомобильным путям, однако впоследствии изменила направление движения.

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"Россияне начали выводить свои войска именно по этой железной дороге. Из Бреста вывели и остальные… Затем эти войска, которые уже были сосредоточены здесь, по какой-то причине повернули в сторону Киева", — рассказал он.

"Я не знал о начале войны"

Объясняя, почему он не предупредил Украину и не остановил российские войска, Лукашенко заявил, что не верил в возможность полномасштабной войны, несмотря на предупреждения США.

"Американцы трубили в трубы, у вас кричали, что может начаться война. И предупреждали Украину, что у нас здесь концентрация войск… Я, например, не верил, что это возможно", — сказал он.

Белорусский политик также уверял, что не знал о планах Кремля и не был посвящён в решения российского военного руководства.

"Я абсолютно не имею никакого отношения к началу войны. Поймите меня правильно, мы не имеем никакого отношения к этой войне. Я не знал о начале войны, и Генштаб России меня в это не посвящал", — заявил Лукашенко.

Журналистка Анн Нива напомнила ему, что западные страны и Украина действительно предупреждали о концентрации российских войск на территории Беларуси.

"Ну, и правильно предупреждали", — ответил Лукашенко.

В то же время он продолжал настаивать, что не несет ответственности за решения Москвы и не должен был останавливать российскую армию.

Лукашенко обвинил Украину в конфликте с Беларусью

В ходе интервью белорусский политик также заявил, что не считает Беларусь союзником России, выполняющим приказы Кремля. По его словам, страна является суверенным государством, хотя и союзником Москвы. Также он отметил, что не должен был защищать Украину от России, ведь "Украина ввела против нас санкции ещё до того, как это сделал ЕС. Отменили все перелёты".

Что известно о роли Беларуси в российском вторжении

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в частности с северного направления. Подразделения РФ входили на территорию Украины из Беларуси, наступая в направлении Киева и других населенных пунктов.

Беларусь также предоставила России возможность использовать свою территорию, воздушное пространство и военную инфраструктуру для поддержки агрессии. С территории Беларуси наносились ракетные удары по Украине, а российские войска использовали местные объекты для размещения и обеспечения своих подразделений.

Ранее мы писали, что Лукашенко не считает часть украинских земель "исконно российскими". Он заявил, что, следуя такой логике, РФ нужно отдать Монголии.

Также сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву на переговоры с Путиным и стать гарантом его безопасности.