Орієнтовна загальна вартість пакета для обслуговування винищувачів F-16 і повʼязаного обладнання становить $621,9 мільйона. Американські кошти у цій угоді не використовуватимуться.

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні пакета для обслуговування винищувачів F-16 і повʼязаного обладнання на близько $621,9 млн, про це йдеться у заяві Держдепу. Водночас коштів США у цій угоді не передбачено.

"Україна використає фінансування від Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії в рамках Спільної багатонаціональної програми України – послуги, навчання та статті у швидких термінах (JUMPSTART)", — йдеться у повідомленні.

Орієнтовна загальна вартість обладнання становить $621,9 мільйона. США не використовуватимуть власні кошти для фінансування цієї угоди. Повідомляється, що пакет міститиме піротехнічні пристрої для літаків, лабораторне обладнання та транспортна підтримка. Їх додадуть до вже чинного контракту, вартість якого раніше була нижчою за поріг, з якого про угоду потрібно повідомляти Конгрес.

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Продаж цього пакета покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужним потенціалом протиповітряної оборони, йдеться в повідомленні.

Головного підрядника оберуть шляхом конкурентних закупівель, проведених урядом США відповідно до Федерального регламенту закупівель (FAR). Будь-яка майбутня угода про компенсацію буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником.

Додатково направляти в Україну американських посадовців чи представників підрядників не доведеться.

"Запропонований продаж підтримує цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера. Реалізація цього запропонованого продажу не матиме негативного впливу на обороноздатність США", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Україна досі не отримала близько 60 ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча союзники вже погодили їх постачання та оплатили озброєння. Рішення про передачу затримує міністр оборони США Піт Гегсет.

Також Фокус писав, що генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США у відставці Девід Дептула вважає, що потрібно "оснастити та передати Україні приблизно 50–60 винищувачів F-15C/D Eagle".