Ориентировочная общая стоимость пакета по обслуживанию истребителей F-16 и сопутствующего оборудования составляет 621,9 млн долларов. Американские средства в рамках этой сделки использоваться не будут.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине комплекта для обслуживания истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму около 621,9 млн долларов, об этом говорится в заявлении Госдепа. При этом выделение средств со стороны США в рамках этой сделки не предусмотрено.

"Украина использует финансирование от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии в рамках Совместной многонациональной программы Украины — услуги, обучение и статьи в кратчайшие сроки (JUMPSTART)", — говорится в сообщении.

Ориентировочная общая стоимость оборудования составляет 621,9 млн долларов. США не будут использовать собственные средства для финансирования этой сделки. Сообщается, что в пакет войдут пиротехнические устройства для самолетов, лабораторное оборудование и транспортная поддержка. Их добавят к уже действующему контракту, стоимость которого ранее была ниже порога, при достижении которого о сделке необходимо уведомлять Конгресс.

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Продажа этого пакета улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно вооружив её для проведения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности более мощным потенциалом противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

Главный подрядчик будет выбран в ходе конкурентных закупок, проводимых правительством США в соответствии с Федеральным регламентом закупок (FAR). Любое будущее соглашение о компенсации будет определено в ходе переговоров между заказчиком и подрядчиком.

Дополнительно направлять в Украину американских чиновников или представителей подрядчиков не придется.

"Предлагаемая сделка способствует достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов, укрепляя безопасность страны-партнёра. Реализация данной сделки не окажет негативного влияния на обороноспособность США", — говорится в заявлении.

Напомним, Украина до сих пор не получила около 60 ракет-перехватчиков для системы "Патриот", хотя союзники уже одобрили их поставку и оплатили вооружение. Решение о передаче задерживает министр обороны США Пит Хегсет.

Кроме того, Фокус сообщал, что генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула считает, что необходимо "оснастить и передать Украине примерно 50–60 истребителей F-15C/D Eagle".