З серпня до листопада 2026 року у ЗСУ замінили 56 командирів і начальників військових формувань та органів військового управління — від рівня бригади й вище. Кадрові перестановки мають посилити штаби.

За даними джерела РБК-Україна у Генштабі, мета змін — забезпечити призначення на командні посади офіцерів із бойовим досвідом. Паралельно у війську змінюють систему управління: більше повноважень планують передавати командирам на місцях.

Кадрові рішення стали частиною ширших змін в організації управління українськими військами. Зокрема, у вересні сформували два нові угруповання — "Азов" і "Центр". Для них визначили окремі операційні зони, до яких входять Покровський, Краматорський, Слов’янський та Лиманський напрямки.

Як пояснило джерело РБК-Україна, створення цих структур дало змогу розвантажити керівну ланку. Кількість підпорядкованих рівнів скоротили до двох-трьох. Співрозмовник також стверджує, що це допомогло стабілізувати ситуацію на найбільш критичних ділянках фронту.

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Ще один напрям змін — передача більшої частини повноважень на тактичний рівень. Командири бригад і батальйонів мають отримувати більше свободи для ухвалення рішень, оскільки безпосередньо бачать ситуацію на своїх ділянках.

Натомість вище командування, за задумом, повинно зосередитися на визначенні оперативних цілей, координації та забезпеченні підрозділів.

"Такий підхід передбачає поступову відмову від надмірної централізації та мікроменеджменту", — зазначив співрозмовник видання.

Серед інших змін він назвав скорочення бюрократичних процедур і звітності, а також прискорення обміну інформацією між підрозділами.

Як планують координувати дії підрозділів

У плануванні бойових дій, за словами джерела, намагаються забезпечити узгоджене застосування різних складових Сил оборони. Йдеться про взаємодію піхоти, артилерії, безпілотників, наземних роботизованих комплексів, розвідки та засобів радіоелектронної боротьби.

Таку координацію розглядають як інструмент підтримки українських підрозділів, протидії російським групам, які проникають у бойові порядки Сил оборони, та ураження логістики, пунктів управління і зв’язку противника.

Окремо співрозмовник наголосив на важливості інформаційної тиші та дезінформації противника. Ці заходи, за його словами, мають допомагати приховувати наміри командування, підготовку та перебіг операцій.

Які території України вдалось звільнити восени

Джерело РБК-Україна також навело підрахунки Генерального штабу щодо співвідношення територій, над якими Україна відновила контроль, і площ, які були втрачені. За цими даними, у вересні площа звільнених територій перевищила площу втрачених на 57 кв. км. У жовтні різниця становила близько 10 кв. км на користь України.

Окремо співрозмовник розповів про дії угруповання "Центр". Під час контрзаходів, зокрема операції "Вівальді", до початку листопада українські сили, за його словами, відновили контроль над територією загальною площею близько 277 кв. км.

За той самий період загальні втрати російських військ у живій силі на Краматорському, Слов’янському та Лиманському напрямках, за наведеними підрахунками, перевищили 8 тисяч осіб.

На Покровському напрямку угруповання "Азов", як стверджує співрозмовник, скувало значні сили противника. У пікові періоди активних дій російських військ на зону відповідальності цього угруповання припадала майже чверть усіх щоденних втрат армії РФ.

Удари по російській логістиці та інші операції

За словами джерела, угруповання "Центр" і "Азов" поєднують дії на передовій із систематичними ударами по логістиці противника в глибині його оборони. Як приклад співрозмовник навів ураження залізничних вузлів розрахунками безпілотників та артилерії "Азову". За його твердженням, було уражено понад сотню ешелонів, які використовували для постачання російських військ.

Серед інших операцій 2026 року, під час яких Сили оборони повертали контроль над територіями, джерело назвало "Велес", а також операції на Харківщині та Олександрівському напрямку.

Раніше Фокус писав про те, як головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий змінює систему управління військом і які рішення ухвалювали після його призначення. Зокрема, йшлося про аудит армії, кадрові обмеження та принципи військового лідерства.

Також ми повідомляли про створення угруповань "Азов" і "Центр" та призначення їхніх командувачів.