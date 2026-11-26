С августа по ноябрь 2026 года в ВСУ сменили 56 командиров и начальников воинских формирований и органов военного управления — начиная с уровня бригады и выше. Кадровые перестановки призваны укрепить штабы.

По данным источника РБК-Украина в Генштабе, цель этих изменений — обеспечить назначение на командные должности офицеров с боевым опытом. Параллельно в армии меняют систему управления: планируется передать больше полномочий командирам на местах.

Кадровые решения стали частью более широких изменений в организации управления украинскими войсками. В частности, в сентябре были сформированы две новые группировки — "Азов" и "Центр". Для них были определены отдельные операционные зоны, в которые входят Покровское, Краматорское, Славянское и Лиманское направления.

Как пояснил источник РБК-Украина, создание этих структур позволило разгрузить руководящий звено. Количество уровней подчинения сократили до двух-трех. Собеседник также утверждает, что это помогло стабилизировать ситуацию на наиболее критических участках фронта.

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Еще одно направление реформ — передача большей части полномочий на тактический уровень. Командиры бригад и батальонов должны получать больше свободы для принятия решений, поскольку непосредственно видят ситуацию на своих участках.

В свою очередь, высшее командование, согласно плану, должно сосредоточиться на определении оперативных целей, координации и обеспечении подразделений.

"Такой подход предполагает постепенный отказ от чрезмерной централизации и микроменеджмента", — отметил собеседник издания.

Среди прочих изменений он назвал сокращение бюрократических процедур и отчетности, а также ускорение обмена информацией между подразделениями.

Как планируется координировать действия подразделений

При планировании боевых действий, по словам источника, стремятся обеспечить скоординированное применение различных компонентов Сил обороны. Речь идет о взаимодействии пехоты, артиллерии, беспилотников, наземных роботизированных комплексов, разведки и средств радиоэлектронной борьбы.

Такую координацию рассматривают как инструмент поддержки украинских подразделений, противодействия российским группам, проникающим в боевые порядки Сил обороны, а также нанесения ударов по логистике, пунктам управления и связи противника.

Отдельно собеседник подчеркнул важность информационного затишья и дезинформации со стороны противника. Эти меры, по его словам, должны помогать скрывать намерения командования, подготовку и ход операций.

Какие территории Украины удалось освободить осенью

Источник РБК-Украина также привел подсчёты Генерального штаба относительно соотношения территорий, над которыми Украина восстановила контроль, и площадей, которые были утрачены. По этим данным, в сентябре площадь освобожденных территорий превысила площадь утраченных на 57 кв. км. В октябре разница составляла около 10 кв. км в пользу Украины.

Отдельно собеседник рассказал о действиях группировки "Центр". В ходе контрмер, в частности операции "Вивальди", к началу ноября украинские силы, по его словам, восстановили контроль над территорией общей площадью около 277 кв. км.

За тот же период общие потери российских войск в живой силе на Краматорском, Славянском и Лиманском направлениях, согласно приведенным подсчетам, превысили 8 тысяч человек.

На Покровском направлении группировка "Азов", как утверждает собеседник, сковала значительные силы противника. В пиковые периоды активных действий российских войск на зону ответственности этой группировки приходилась почти четверть всех ежедневных потерь армии РФ.

Удары по российской логистике и другие операции

По словам источника, группировки "Центр" и "Азов" сочетают действия на передовой с систематическими ударами по логистике противника в глубине его обороны. В качестве примера собеседник привел поражение железнодорожных узлов расчетами беспилотников и артиллерии "Азова". По его утверждению, было поражено более сотни эшелонов, которые использовались для снабжения российских войск.

Среди других операций 2026 года, в ходе которых Силы обороны восстановили контроль над территориями, источник назвал "Велес", а также операции в Харьковской области и на Александровском направлении.

Ранее Фокус писал о том, как главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый меняет систему управления войсками и какие решения принимались после его назначения. В частности, речь шла об аудите армии, кадровых ограничениях и принципах военного лидерства.

Кроме того, мы сообщали о создании группировок "Азов" и "Центр" и назначении их командующих.