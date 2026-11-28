Полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кащенко вважає, що Україна також має ресурси та можливості для нанесення "ядерного удару" по російським мегаполісам. Для атаки навіть непотрібна справжня "атомна бомба".

Україна має у своєму розпорядженні Чорнобильську атомну електростанцію зі зруйнованим енергоблоком, радіоактивні відходи якого можна використати у війні проти Росії. Такою думкою з журналісткою Яніною Соколовою на каналі ProUA поділився Герой України, полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кащенко.

За його словами, Сили оборони можуть спорядити вітчизняні дрони на кшталт FP-1 чи FP-2 радіоактивними матеріалами з ЧАЕС та запустити БПЛА на Санкт-Петербург чи Москву, перетворивши безпілотники на "брудні бомби".

Роздуми Дмитра Кащенка можна почути з 41:30 по 42:46

Колишній військовий попереджає, що зараження території у такому випадку може тривати довгий час та бути дуже потужним.

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"У нас є що їм кинути у відповідь на погрози ядерною зброєю", — зауважив Дмитро Кащенко.

Нагадаємо, за підрахунками аналітиків, станом на січень 2026 року Росія мала 5420 ядерних боєголовок. При цьому кількість ядерних боєголовок, розміщених на носіях, у Російській Федерації зростає з 2022 року.

Влітку на Петербурзькому економічному форумі російські спікери розглянули декілька сценаріїв війни в Україні, і одним з них виявилося ядерне бомбардування українців.

Також Фокус писав, що розробник ракети "Фламінго" Денис Штілерман вважає, що Україна може створити власну ядерну зброю.