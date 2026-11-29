У Царичанській громаді на Дніпропетровщині оголосили про можливу евакуацію із шести вулиць у зв'язку з необхідністю проведення розмінування.

Про це повідомили на сторінці громади у Facebook та пише Суспільне Дніпро. Організована евакуація можлива з вулиць Автомобільна, Робоча, Садова, Яризівська, Спортивна та Службова.

Що відбувається в Царичанці

Жителів закликають заздалегідь:

підготувати документи, необхідні ліки та речі першої необхідності;

тримати телефони зарядженими та залишатися на зв'язку;

бути готовими до отримання подальших вказівок від відповідних служб.

"Просимо не пересуватися зазначеними вулицями самостійно. Дочекайтеся прибуття та вказівок поліції, ДСНС або військових. Не намагайтеся самостійно залишати територію через потенційно небезпечні ділянки", — звернулися на сторінці громади до місцевих мешканців.

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Кому немає куди виїхати, просять телефонувати за номером 068 26 75 236.

Пошкодження системи газопостачання

Тим часом у Дніпропетровській філії "Газмережі" повідомили про пошкодження системи газопостачання у Царичанській селищній громаді внаслідок російських обстрілів.

Через це тимчасово припинено розподіл природного газу до частини побутових споживачів у селі Івано-Яризівка.

"Увага! Ворог пошкодив газові мережі. Внаслідок військових обстрілів пошкоджено систему газопостачання у Царичанській селищній громаді. Через це тимчасово припинено розподіл природного газу до частини побутових споживачів у селі Івано-Яризівка. Якщо у вашій оселі немає газу, перекрийте крани перед газовими приладами. Про відновлення газопостачання повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння. Бережіть себе та близьких!" — йдеться в повідомленні.

Тим часом журналістка Юлія Кирієнко натякнула, що в громаді був удар по військових складах.

"Дуже погане трапилось в Царичанці. Дуже погано, що Вишневе і Сміла нічого не вчать", — написала вона в Telegram-каналі.

Після цього журналістка процитувала повідомлення Царичанської СТГ: "Загиблих і постраждалих немає".

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