В Царичанской общине Днепропетровской области объявили о возможной эвакуации с шести улиц в связи с необходимостью проведения разминирования.

Об этом сообщили на странице общины в Facebook, а также пишет Суспильне Днепр. Организованная эвакуация возможна с улиц Автомобильная, Рабочая, Садовая, Яризовская, Спортивная и Служебная.

Что происходит в Царичанке

Жителей призывают заранее:

подготовить документы, необходимые лекарства и предметы первой необходимости;

держать телефоны заряженными и оставаться на связи;

быть готовыми к получению дальнейших указаний от соответствующих служб.

"Просим не передвигаться по указанным улицам самостоятельно. Дождитесь прибытия и указаний полиции, ГСЧС или военных. Не пытайтесь самостоятельно покидать территорию через потенциально опасные участки", — обратились на странице общины к местным жителям.

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Тем, кому некуда уехать, просят позвонить по номеру 068 26 75 236.

Повреждение системы газоснабжения

Между тем в Днепропетровском филиале "Газмережи" сообщили о повреждении системы газоснабжения в Царичанской поселковой общине в результате российских обстрелов.

В связи с этим временно приостановлена подача природного газа части бытовых потребителей в селе Ивано-Яризовка.

"Внимание! Враг повредил газовые сети. В результате военных обстрелов повреждена система газоснабжения в Царичанской поселковой общине. В связи с этим временно приостановлена подача природного газа части бытовых потребителей в селе Ивано-Яризовка. Если в вашем доме нет газа, перекройте краны перед газовыми приборами. О возобновлении газоснабжения сообщим дополнительно. Благодарим за понимание. Берегите себя и своих близких!" — говорится в сообщении.

Между тем журналистка Юлия Кириенко намекнула, что в общине был нанесен удар по военным складам.

"В Царичанке произошло нечто очень плохое. Очень плохо, что Вишневое и Смила ничему не научили", — написала она в Telegram-канале.

После этого журналистка процитировала сообщение Царичанской СТГ: "Погибших и пострадавших нет".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий назвал полный вывод украинских войск с территории Донбасса, который обсуждается в ходе мирных переговоров, неприемлемым.