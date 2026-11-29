Росіяни вночі та вранці 29 листопада атакували промислове підприємство у Прилуках (Чернігівська область). Інформація про постраждалих наразі не надходила.

За інформацією журналістів Суспільного, йдеться про тютюнову фабрику у Прилуках, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Це вже другий удар росіян по підприємству.

Росіяни атакували British American Tobacco

Також про удар повідомила поліція Прилуцького району на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі та вранці росіяни атакували промислове підприємство у місті Прилуки. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки, зафіксували пошкодження та зібрали необхідні докази", — йдеться в повідомленні.

Це вже другий удар по цьому підприємству протягом осені. Перед цим росіяни атакували фабрику 7 вересня. Після того роботу підприємства призупинили.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У Царичанській громаді на Дніпропетровщині оголосили про можливу евакуацію із шести вулиць у зв'язку з необхідністю проведення розмінування.

Рятувальник Павло Левченко провів у лікарні зворушливу зустріч із п’ятирічною Зоряною, яку він разом із колегами самотужки розкопав та витягнув із-під завалів зруйнованого будинку в Прилуках.

Фокус з'ясував, які відомі бренди опинилися під загрозою через російські обстріли.