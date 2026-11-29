Россияне ночью и утром 29 ноября атаковали промышленное предприятие в Прилуках (Черниговская область). Информация о пострадавших пока не поступала.

По информации журналистов Суспильного, речь идет о табачной фабрике в Прилуках, входящей в состав международной корпорации British American Tobacco. Это уже второй удар россиян по предприятию.

Россияне атаковали British American Tobacco

О нападении также сообщила полиция Прилуцкого района на своей странице в Facebook.

"Ночью и утром россияне атаковали промышленное предприятие в городе Прилуки. В результате попадания возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. Полицейские задокументировали последствия вражеской атаки, зафиксировали повреждения и собрали необходимые доказательства", — говорится в сообщении.

Это уже второй удар по этому предприятию за осень. До этого россияне атаковали фабрику 7 сентября. После этого работу предприятия приостановили.

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