Українські оператори далекобійних дронів у ніч на 29 листопада уразили підприємство "КуйбишевАзот" у місті Тольятті Самарської області РФ.

Операцію підтвердили на сторінках Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР атакувало "КуйбишевАзот"

"У ніч на 29 листопада 2026 року оператори далекобійних дронів ГУР МО України завдали удару по одному з важливих підприємств ВПК держави-агресора росії — “КуйбишевАзот”, що розташоване у м. тольятті самарської області", — йдеться в повідомленні українських розвідників.

Уражений об’єкт — одне з найбільших підприємств хімічної промисловості на території РФ, що виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі.

На території зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

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Зазначимо, що масована атака дронів на РФ в ніч на 29 листопада охопила кілька регіонів. Однією з цілей атаки могло стати підприємство "Тольяттикаучук". Крім того, під ударом міг бути полігон "Капустин Яр".

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