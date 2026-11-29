В ночь на 29 ноября украинские операторы дальнобойных дронов нанесли удар по предприятию "КуйбышевАзот" в городе Тольятти Самарской области РФ.

Об этой операции сообщили на страницах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

ГУР нанесло удар по "КуйбышевАзоту"

"В ночь на 29 ноября 2026 года операторы дальнобойных дронов ГУР Минобороны Украины нанесли удар по одному из важных предприятий ВПК государства-агрессора России — "КуйбышевАзот", расположенному в г. Тольятти Самарской области", — говорится в сообщении украинских разведчиков.

Атакованный объект — одно из крупнейших предприятий химической промышленности на территории РФ, производящее сырьевые компоненты для взрывчатых веществ и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли.

На территории зафиксированы многочисленные взрывы и крупный пожар.

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Отметим, что массированная атака дронов на РФ в ночь на 29 ноября охватила несколько регионов. Одной из целей атаки могло стать предприятие "Тольяттикаучук". Кроме того, под ударом мог оказаться полигон "Капустин Яр".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Россияне ночью и утром 29 ноября атаковали табачную фабрику British American Tobacco в Прилуках в Черниговской области.

В Царичанской общине Днепропетровской области объявили о возможной эвакуации с шести улиц в связи с необходимостью проведения разминирования.

Ночью 29 ноября беспилотники атаковали ряд регионов России. Под прицелом оказались, в частности, Москва и полигон "Капустин Яр".