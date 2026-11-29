У неділю ввечері Львівщину атакувала реактивна "Герань". Від вибуху постраждала дитина.

Внаслідок російської дронової атаки поблизу села Збиранка Львівської громади постраждав 5-річний хлопчик. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Рештки дрона біля ялинки Фото: Андрій Садовий/telegram

За його інформацією, вибуховою хвилею вибило вікно, скляні уламки якого травмували дитину. Хлопчика госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові.

Постраждалий будинок Фото: Андрій Садовий/telegram

Телерадіокомпанія "Перший західний" повідомила, що у постраждалого хлопчика рвані рани. Дитина перебувала у стані середньої важкості, її життю наразі нічого не загрожує.

Загалом на території дачних кооперативів пошкоджено чотири будинки, поінформував Андрій Садовий. В одному з них серйозно пошкоджено дах.

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У найбільш пошкодженому внаслідок атаки РФ будинку нікого не було, повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, у Львові внаслідок російської атаки 20 листопада загинули дві людини. Окупанти вдарили по залізничній станції "Скнилів".

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова двічі потрапляла під російські обстріли. Спершу у Києві 19 листопада, а наступного дня у Львові, де відчула на собі наслідки атак як дронів, так і ракет.

Фокус писав, що російські військові уночі та вранці у п’ятницю, 20 листопада, здійснили одну з найпотужніших атак на Україну. Ворог застосував близько 100 ракет та 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.