У Львівській громаді через російську атаку постраждав п'ятирічний хлопчик: деталі
У неділю ввечері Львівщину атакувала реактивна "Герань". Від вибуху постраждала дитина.
Внаслідок російської дронової атаки поблизу села Збиранка Львівської громади постраждав 5-річний хлопчик. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його інформацією, вибуховою хвилею вибило вікно, скляні уламки якого травмували дитину. Хлопчика госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові.
Телерадіокомпанія "Перший західний" повідомила, що у постраждалого хлопчика рвані рани. Дитина перебувала у стані середньої важкості, її життю наразі нічого не загрожує.
Загалом на території дачних кооперативів пошкоджено чотири будинки, поінформував Андрій Садовий. В одному з них серйозно пошкоджено дах.
У найбільш пошкодженому внаслідок атаки РФ будинку нікого не було, повідомляє "Суспільне".
Нагадаємо, у Львові внаслідок російської атаки 20 листопада загинули дві людини. Окупанти вдарили по залізничній станції "Скнилів".
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова двічі потрапляла під російські обстріли. Спершу у Києві 19 листопада, а наступного дня у Львові, де відчула на собі наслідки атак як дронів, так і ракет.
Фокус писав, що російські військові уночі та вранці у п’ятницю, 20 листопада, здійснили одну з найпотужніших атак на Україну. Ворог застосував близько 100 ракет та 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.