В воскресенье вечером Львовскую область атаковала реактивная "Герань". В результате взрыва пострадал ребенок.

В результате российской атаки с использованием дронов вблизи села Збыранка Львовской общины пострадал 5-летний мальчик. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Остатки дрона возле елки Фото: Андрей Садовый/telegram

По его информации, взрывная волна выбила окно, осколки стекла которого ранили ребенка. Мальчика госпитализировали в больницу Святого Николая во Львове.

Пострадавший дом Фото: Андрей Садовый/telegram

Телерадиокомпания "Первый западный" сообщила, что у пострадавшего мальчика рваные раны. Ребёнок находился в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Всего на территории дачных кооперативов повреждены четыре дома, сообщил Андрей Садовый. В одном из них серьезно повреждена крыша.

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В доме, наиболее пострадавшем в результате атаки РФ, никого не было, сообщает "Суспильне".

Напомним, что во Львове в результате российского удара 20 ноября погибли два человека. Оккупанты нанесли удар по железнодорожной станции "Скнилов".

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова дважды попадала под российские обстрелы. Сначала в Киеве 19 ноября, а на следующий день во Львове, где на себе ощутила последствия атак как дронов, так и ракет.

Фокус писал, что российские военные ночью и утром в пятницу, 20 ноября, совершили одну из самых масштабных атак на Украину. Враг применил около 100 ракет и 400 дронов различных типов, из них — около 120 реактивных.