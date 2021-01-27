Робити щеплення від коронавірусу можна буде не всім: в університеті Мейсона назвали винятки

За словами вчених, люди з яскраво вираженими побічними ефектами переживуть "більше негативу" на стадії щеплення, проте можуть розраховувати на більш тривалу імунну дію препарату.

Професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона в США Анча Баранова, розповіла в інтерв'ю російській "Стрічці" про "підводні камені" вакцинації від Covid-19. За її словами, наразі в Америці застосовуються дві вакцини — "Pfizer" і "Moderna", використання яких іноді супроводжується негативними наслідками.

Як повідомила Баранова, вакцинація від коронавірусу дійсно протипоказана категорії людей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Наприклад, такі недуги як імуносупресія, розсіяний склероз та інші важкі хвороби. Крім того, робити щеплення не дозволяється під час будь-яких сторонніх інфекцій, навіть таких "невинних", як "банальне ГРВІ", і звичайно ж тим, у кого позитивний тест на COVID-19.

Ще одним протипоказанням до вакцинації є наявність в організмі імуноглобулінів igM, що не покаже ПЦР-тест, однак виявить тест на антитіла: "Якщо ви, припустимо, здали кров на антитіла і в ній знайшли імуноглобуліни M, це говорить про те, що у вас продовжує формуватися імунна відповідь ".

"Тобто організм перебуває в контакті з вірусом, навіть якщо ваш ПЦР-тест негативний. Можливо, вірус сховався, сидить у кишечнику або десь ще. Цей стан називається персистенція. У цьому випадку теж не можна робити щеплення", — пояснила професор.

Крім того, Баранова уточнила, що немає ніякого сенсу вакцинуватися тим, у кого тест показав наявність антитіл igG і відсутність igM. За її словами, це означає, що людина вже перехворіла на Covid-19 і в неї виробився і зберігається імунітет до цієї хвороби.

При цьому, згідно зі спостереженнями професора, навіть сам термін "побічні ефекти" в контексті щеплень від коронавірусу є некоректним, і варто дотримуватися визначення "ефект щеплення". За словами Баранової, "побочки" таких препаратів часто є свідченням того, що вони подіяли: "У деяких щеплень є закономірність: чим більше "побочок", тим ефективніше".

"Якщо ми порівняємо "Супутник V " з вакцинами від "Pfizer" і "Moderna" (я їх об'єднала, тому що в них один тип платформи — мРНК), то в останніх небажаних явищ буде більше. Тобто більша кількість людей, які отримали ці препарати, відчувають себе недобре", — пояснила співрозмовниця видання.

Одночасно з цим, одержувачі вакцини, які пережили значний "ефект щеплення", переживши "більше негативу на стадії щеплення", можуть розраховувати на "більший виграш по тривалості імунітету". А самі "побічні ефекти" є "торговим балансом між ефективністю і безпекою" препарату.

Нагадаємо: як стало відомо напередодні, за результатами телефонних переговорів між президентом Білорусі Олександром Лукашенком і головою КНР Сі Цзіньпіном, білоруси будуть отримувати китайську вакцину, яка буде надана їм "в необхідному обсязі". При цьому, в Україні, незважаючи на заяви президента Володимира Зеленського про старт вакцинації вже в лютому, згідно з прогнозами "The Economist", широкої вакцинації від COVID-19 варто очікувати не раніше 2023-го року.