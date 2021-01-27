Привиться от коронавируса можно будет не всем: в университете Мейсона назвали исключения

По словам ученых, люди с ярко выраженными побочными эффектами переживут "больше негатива" на стадии прививки, однако могут рассчитывать на более длительное иммунное действие препарата.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова, рассказала в интервью российской "Ленте" о "подводных камнях" вакцинации от Covid-19. По ее словам, в настоящее время в Америке применяются две вакцины – "Pfizer" и "Moderna", использование которых иногда сопровождается негативными последствиями.

Как сообщила Баранова, вакцинация от коронавируса действительно противопоказана категории людей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, такие недуги, как иммуносупрессия, рассеянный склероз и прочие тяжелые болезни. Кроме того, прививаться не разрешается во время любых посторонних инфекций, даже таких "безобидных", как "банальное ОРВИ", и конечно же тем, у кого положительный тест на COVID-19.

Еще одним противопоказанием к вакцинации является наличие в организме иммуноглобулинов igM, которые не покажет ПЦР тест, однако выявит тест на антитела: "Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ".

"То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус спрятался, сидит в кишечнике или где-то еще. Это состояние называется персистенция. В этом случае тоже нельзя прививаться", – пояснила профессор.

Кроме того Баранова уточнила, что нет никакого смысла вакцинироваться тем у кого тест показал наличие антител igG и отсутствие igM. По ее словам, это означает, что человек уже переболели Covid-19 и у него выработался и сохраняется иммунитет к этой болезни.

При этом, согласно наблюдениям профессора, даже сам термин "побочные эффекты" в контексте прививок от коронавируса является не корректным, и следует придерживаться определения "эффект прививки". По словам Барановой, "побочка" таких препаратов зачастую являются свидетельством того, что они подействовали: "У некоторых прививок есть закономерность: чем больше "побочек", тем эффективнее".

"Если мы сравним "Спутник V" с вакцинами от "Pfizer" и "Moderna" (я их объединила, потому что у них один тип платформы – мРНК), то у последних нежелательных явлений будет больше. То есть большее количество людей, получивших эти препараты, почувствуют себя нехорошо", – пояснила собеседница издания.

Одновременно с этим, получатели вакцины, которые ощутили на себе значительный "побочный" эффект, пережив "больше негатива на стадии прививки", могут рассчитывать на "более крупный выигрыш по длительности иммунитета". А сами "побочки" являются "торговым балансом между эффективностью и безопасностью" препарата.

Напомним, как стало известно накануне по результатам телефонных переговоров между президентом Беларуси Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином, белорусы будут получать китайскую вакцину, которая будет предоставлена им "в необходимом объеме". При этом, в Украине, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о старте вакцинации уже в феврале, согласно прогнозам "The Economist", широкой вакцинации от COVID-19 следует ожидать не ранее 2023-го года.