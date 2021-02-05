Кремль розкритикував промову Байдена, назвавши мову ультиматумів неприйнятною

Прес-секретар глави президента Росії Дмитро Пєсков назвав слова глави Білого дому агресивною та неконструктивною риторикою.

У Кремлі відреагували на вчорашній виступ президента США Джо Байдена, присвячений питанням зовнішньої політики, в якому він заявив, що Америка без коливань змушуватиме Росію відповідати за свої агресивні дії. Прес-секретар глави президента Росії Дмитро Пєсков назвав слова Байдена агресивною та неконструктивною риторикою.

Про це повідомляють РІА Новини.

Коментуючи промову глави Білого дому, Пєсков заявив, що "нотки ультимативності" в словах американського президента неприйнятні.

"Нотки якої ультимативності взагалі неприйнятні для нас, ми вже сказали, що ми не будемо слухати такі заяви, такі менторські заяви, не збираємося" — заявив представник Кремля.

У той же час Пєсков зазначив, що, на його думку, у Росії та США є база для взаємодії, незважаючи на безліч розбіжностей.

Нагадаємо, у своєму першому виступі з питань зовнішньої політики президент США заявив, що Америка припиняє політику ізоляціонізму, яку проводив Дональд Трамп.

Раніше Джо Байден закликав до негайного звільнення політика Олексія Навального: "Навальний став мішенню тому, що виявляв корупцію. Він повинен бути звільнений негайно і без умов".

3 лютого Байден підписав три укази, які послаблюють жорстку імміграційну політику екс-президента Дональда Трампа.