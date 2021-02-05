Кремль раскритиковал речь Байдена, назвав язык ультиматумов неприемлемым

Пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков назвал слова главы Белого дома агрессивной и неконструктивной риторикой.

В Кремле отреагировали на вчерашнее выступление президента США Джо Байдена, посвященное вопросам внешней политики, в котором он заявил, что Америка будет без колебаний заставлять Россию платить за свои агрессивные действия. Пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков назвал слова Байдена агрессивной и неконструктивной риторикой.

Об этом сообщают РИА Новости.

Комментируя речь главы Белого дома, Песков заявил, что "нотки ультимативности" в словах американского президента неприемлемы.

"Нотки какой ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем слушать такого рода заявления, какие менторские заявления, не собираемся" – заявил представитель Кремля.

В то же время Песков отметил, что, по его мнению, у России и США есть база для взаимодействия, несмотря на множество разногласий.

Напомним, в своем первом выступлении по вопросам внешней политики президент США заявил, что Америка прекращает политику изоляционизма, которую проводил Дональд Трамп.

Ранее Джо Байден призвал к немедленному освобождению политика Алексея Навального: "Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий".

3 февраля Байден подписал три указа, которые ослабляют жесткую иммиграционную политику экс-президента Дональда Трампа.