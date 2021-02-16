В Угорщині п'яний українець на вантажівці за хвилину здійснив три ДТП (фото)

Після скоєння аварій водій зник із місця події.

На заході Угорщини 32-річний водій з України за хвилину встиг здійснити відразу три ДТП і втік із місця події.

Як повідомляє Мukachevo.net, 13 лютого водій 24-тонної вантажівки виїхав у місто Сомбатгей.

По дорозі до місця призначення проїхав через міст з обмеженням ваги 16 тонн у селі Чепрегі, після чого погнув дорожній знак і, врешті-решт, врізався в бетонний ліхтарний стовп, який впав і розбився на шматки.

Однак водія ці події не зупинили — він поїхав далі, затримали порушника лише в 10 кілометрах від місць ДТП.

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"Поліції довелося застосовувати спецзасоби, щоб зупинити водія вантажівки. Його переслідували три поліцейські машини, одна зупинилася відразу перед нами. Тільки після цього водій зупинив автомобіль", — повідомив очевидець.

Угорські правоохоронці проінформували, що порушника не тільки позбавили водійських прав, але й притягнули до кримінальної відповідальності за підозри в скоєнні правопорушення під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

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