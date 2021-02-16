В Венгрии пьяный украинец на грузовике за минуту совершил три ДТП (фото)
После совершения аварий водитель скрылся с места происшествия
На западе Венгрии 32-летний водитель из Украины за минуту успел совершить сразу три ДТП и скрылся с места происшествия.
Как сообщает Мukachevo.net, 13 февраля водитель 24-тонного грузовика выехал в город Сомбатхей.
По пути к месту назначения проехал через мост с ограничением веса 16 тонн в селе Чепреги, после чего погнул дорожный указатель и, в конце концов, врезался в бетонный фонарный столб, который упал и разбился на куски.
Однако водителя эти происшествия не остановили – он поехал дальше, задержали нарушителя лишь в 10 километрах от мест ДТП.
"Полиции пришлось применять спецсредства, чтобы остановить водителя грузовика. Преследовали его три полицейские машины, одна остановилась сразу перед нами. Только после этого водитель остановил автомобиль", – сообщил очевидец.
Венгерские правоохранители проинформировали, что нарушителя не только лишили водительских прав, но и привлекли к уголовной ответственности за подозрения в совершении правонарушения во время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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