Безос обійшов Маска в рейтингу найбагатших людей світу

Маск повернув Безосу титул найбагатшої людини у світі так само швидко, як і піднявся в рейтингу.

Генеральний директор Amazon Джефф Безос повернув собі титул найбагатшої людини у світі після того, як, згідно з даними Forbes у реальному часі, обійшов генерального директора Tesla Ілона Маска.

Як повідомляє CNBC, власний капітал Маска знизився на 3,9 мільярди доларів у вівторок, 16 лютого, після того як акції Tesla закрилися на рівні 796,22 долара, знизившись на понад 2,4%.

Видання нагадує, що 49-річний підприємець перевершив Безоса в січні і став найбагатшою людиною у світі завдяки різкому зростанню цін на акції Tesla.

Маск повернув Безосу титул найбагатшої людини у світі так само швидко, як і піднявся в рейтингу. До минулого місяця Безос був найбагатшою людиною з 2017 року.

Особисті статки засновника Amazon за останні роки різко зросла разом з ціною на акції компанії. У серпні 2020 року він став першою людиною, чий власний капітал перевищив 200 мільярдів доларів, а у 2018 році став найбагатшою людиною у світі в новітній історії, коли його особистий статок перевищив 150 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що засновник і основний акціонер Amazon 57-річний Джефф Безос у третьому кварталі 2021 року піде з посту гендиректора компанії і перейде на посаду виконавчого голови ради директорів.

Також ми писали, що в січні Ілон Маск за добу втратив $ 13,5 млрд і лідерство в списку найбагатших людей.

Фокус писав, що наразі стан колишньої дружини мільярдера Джеффа Безоса налічує 67,4 млрд доларів, що дозволило їй стати найбагатшою жінкою у світі.