Безос обошел Маска в рейтинге самых богатых людей мира

Маск вернул Безосу титул самого богатого человека в мире так же быстро, как и поднялся в рейтинге.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире после того, как, согласно данным Forbes в реальном времени, обошел генерального директора Tesla Илона Маска.

Как сообщает CNBC, собственный капитал Маска снизился на 3,9 миллиарда долларов во вторник, 16 февраля, после того как акции Tesla закрылись на уровне 796,22 доллара, снизившись более чем на 2,4%.

Издание напоминает, что 49-летний предприниматель превзошел Безоса в январе и стал самым богатым человеком в мире благодаря резкому росту цен на акции Tesla.

Маск вернул Безосу титул самого богатого человека в мире так же быстро, как и поднялся в рейтинге. До прошлого месяца Безос был самым богатым человеком с 2017 года.

Личное состояние основателя Amazon за последние годы резко выросло вместе с ценой на акции компании. В августе 2020 года он стал первым человеком, чей собственный капитал превысил 200 миллиардов долларов, а в 2018 году стал самым богатым человеком в мире в новейшей истории, когда его личное состояние превысило 150 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что основатель и основной акционер Amazon 57-летний Джефф Безос в третьем квартале 2021 года уйдет с поста гендиректора компании и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.

Также мы писали, что в январе Илон Маск за сутки потерял $13,5 млрд и лидерство в списке богатейших людей.

Фокус писал, что на данный момент состояние бывшей супруги миллиардера Джеффа Безоса насчитывает 67,4 млрд долларов, что позволило ей стать самой богатой женщиной в мире.