Шахраї пропонували країнам Євросоюзу неіснуючі вакцини на 14 млрд євро

Зловмисники зв'язувалися з міністрами охорони здоров'я країн-членів ЄС. Шахраї просили передоплату за "вакцини", а потім збиралися зникнути.

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством повідомило про те, що 12 країн ЄС шахраї пропонували купити неіснуючі вакцини на 14 млрд євро. Про це повідомив глава Бюро Віллі Ітяля, передає Yle.

За його словами, Бюро вийшло на дану махінацію після того, як кілька країн Європейського союзу, які отримали такі пропозиції, зв'язалися з Європейською комісією. Він каже, що шахраї зв'язувалися з міністрами охорони здоров'я країн.

"Ми вивчили пропозиції і виявили, що за ними стояли злочинці. Пропозиції були оформлені добре, вони виглядали цілком реальними. Йдеться як про організовану злочинність, так і про невеликому приватному підприємстві", — сказав Ітяля.

Всього 12 країнам-членам ЄС надійшли неіснуючі пропозиції, Фінляндія входить в їх число. До кінця лютого сума отриманих пропозицій зросла до 14 мільярдів євро.

"Вакцини пропонують і просять передоплату, а потім, якщо хтось і заплатить, то шахраї зникають", — говорить Італії.

Нагадаємо, в грудні минулого року Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) направила правоохоронним органам 194 країн повідомлення про необхідність підготуватися і протистояти активності мереж організованої злочинності, націлених на підробку і продаж підроблених вакцин від COVID-19, в тому числі і онлайн-аферистів.

У Києві поліція викрила схему по продажу підроблених довідок про відсутність коронавірусу. 48-річний киянин і його 55-річна співмешканка, громадянка іншої держави, просили за них по 550 гривень. Крім того, поліцейські Києва викрили працівників приватної лабораторії, які продавали фальшиві довідки і сертифікати з результатами тестів на коронавірус. Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 грн залежно від терміну виконання.