Мошенники предлагали странам Евросоюза несуществующие вакцины на 14 млрд евро

Злоумышленники связывались с министрами здравоохранения стран-членов ЕС. Мошенники просили предоплату за "вакцины", а затем собирались исчезнуть.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством сообщило о том, что 12 стран ЕС мошенники предлагали купить несуществующие вакцины на 14 млрд евро. Об этом сообщил глава Бюро Вилле Итяля, передает Yle.

По его словам, Бюро вышло на данную махинацию после того, как несколько стран Европейского союза, получивших такие предложения, связались с Европейской комиссией. Он говорит, что мошенники связывались с министрами здравоохранения стран.

"Мы изучили предложения и обнаружили, что за ними стояли преступники. Предложения были оформлены хорошо, они выглядели вполне реальными. Речь идет как об организованной преступности, так и о небольшом частном предприятии", — сказал Итяля.

Всего 12 странам-членам ЕС поступили несуществующие предложения, Финляндия входит в их число. К концу февраля сумма полученных предложений выросла до 14 миллиардов евро.

"Вакцины предлагают и просят предоплату, а потом, если кто-то и заплатит, то мошенники исчезают", — говорит Итяля.

Напомним, в декабре прошлого года Международная организация уголовной полиции (Интерпол) направила правоохранительным органам 194 стран уведомление о необходимости подготовиться и противостоять активности сетей организованной преступности, нацеленных на подделку и продажу поддельных вакцин от COVID-19, в том числе и онлайн-аферистов.

В Киеве полиция разоблачила схему по продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса. 48-летний киевлянин и его 55-летняя сожительница, гражданка другого государства, просили за них по 550 гривен. Кроме того, полицейские Киева разоблачили работников частной лаборатории, которые продавали фальшивые справки и сертификаты с результатами тестов на коронавирус. Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от срока исполнения.