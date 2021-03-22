На тому ж місці: у Польщі знову перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

Громадяни України вдруге за місяць потрапили в автокатастрофу на Гостомельській трасі в Підкарпатському воєводстві.

У ніч на 22 березня автобус із 10 українцями потрапив у ДТП біля пункту обслуговування пасажирів "Кашице". Подробиці повідомив канал "TVN24".

За даними управління національних доріг та автомагістралей, автобус врізався у відбійник на трасі "А4" під Ярославом і перекинувся в яр за узбіччям. Усередині знаходилися 8 пасажирів і два водії. Унаслідок ДТП одна людина загинула на місці, незважаючи на реанімаційні заходи, а ще чотирьох постраждалих госпіталізували.

Після аварії автомагістраль перекрили, на місці працюють 19 бригад рятувальників і медики. Співробітниця поліції Ярослава Анна Длугош заявила про початок службового розслідування щодо з'ясування причин ДТП. За попередніми даними, водій автобуса був тверезий.

[ + – ] Автобус з українцями злетів із траси в Польщі Фото: TVN24

[ + – ] Рятувальники витягли автобус із кювету після ДТП в Польщі Фото: TVN24

6 березня на тому ж місці розбився інший автобус з українцями, який рухався рейсом Познань-Херсон. Унаслідок 6 осіб загинули, а ще 26 людей потрапили в найближчі польські лікарні, 9 з них надійшли у важкому стані. Деяких довелося евакуювати за допомогою рятувальних вертольотів. Тих же, хто не отримав травм, польська влада тимчасово поселила в гуртожитках.

На місці події працювали 19 медичних бригад і більше сотні рятувальників, правоохоронці розслідують причини ДТП. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і наїхав на відбійник, після чого транспортний засіб злетів у канаву та перекинувся. Всього в салоні їхали 55 пасажирів і два водії.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття людям, чиї близькі померли або були поранені внаслідок ДТП в Польщі.

"Наші консули — на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги", — оголосив глава держави.

Незабаром після ДТП 24 людини повернулися в Україну за допомогою консулів. Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, постраждалих у медустановах забезпечили всім необхідним. Президент Польщі Анджей Дуда висловив українцям свої співчуття.