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На том же месте: в Польше снова перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие

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Автобус, ДТП, Польша
Фото: TVN24 | Автобус после ДТП в Польше

Граждане Украины второй раз за месяц попали в автокатастрофу на Гостомельской трассе в Южнокарпатском воеводстве.

В ночь на 22 марта автобус с 10 украинцами попал в ДТП возле пункта обслуживания пассажиров "Кашице". Подробности сообщил канал "TVN24"

По данным управления национальных дорог и автомагистралей, автобус врезался в отбойник на трассе "А4" под Ярославом и перевернулся в овраг за обочиной. Внутри находились 8 пассажиров и два водителя. В результате ДТП один человек погиб на месте, несмотря на реанимационные меры, а еще четырех пострадавших госпитализировали. 

После аварии автомагистраль перекрыли, на месте работают 19 бригад спасателей и медики. Сотрудник полиции Ярослава Анна Длугош заявила о начале служебного расследования по выяснению причин ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса был трезв. 

Автобус, ДТП, Польша
Автобус с украинцами cлетел с трассы в Польше
Фото: TVN24
Автобус, ДТП, Польша
Спасатели вытащили автобус из кювета после ДТП в Польше
Фото: TVN24

6 марта на том же месте разбился другой автобус с украинцами, который следовал по рейсу Познань-Херсон. В результате 6 человек погибли, а еще 26 человек попали в ближайшие польские больницы, 9 из них поступили в тяжелом состоянии. Некоторых пришлось эвакуировать при помощи спасательных вертолетов. Тех же, кто не получил травм, польские власти временно поселили в общежитиях. 

На месте происшествия работали 19 медицинских бригад и более сотни спасателей, правоохранители расследуют причины ДТП. По предварительным данным, водитель потерял управление и наехал на отбойник, после чего транспортное средство слетело в канаву и перевернулось. Всего в салоне ехали 55 пассажиров и два водителя. 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования людям, чьи близкие умерли или были ранены в результате ДТП в Польше. 

"Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", — объявил глава государства.  

Вскоре после ДТП 24 человека вернулись в Украину при помощи консулов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. По его словам, пострадавших в медучреждениях обеспечили всем необходимым. Президент Польши Анджей Дуда выразил украинцам свои соболезнования. 