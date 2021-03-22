На том же месте: в Польше снова перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие

Граждане Украины второй раз за месяц попали в автокатастрофу на Гостомельской трассе в Южнокарпатском воеводстве.

В ночь на 22 марта автобус с 10 украинцами попал в ДТП возле пункта обслуживания пассажиров "Кашице". Подробности сообщил канал "TVN24".

По данным управления национальных дорог и автомагистралей, автобус врезался в отбойник на трассе "А4" под Ярославом и перевернулся в овраг за обочиной. Внутри находились 8 пассажиров и два водителя. В результате ДТП один человек погиб на месте, несмотря на реанимационные меры, а еще четырех пострадавших госпитализировали.

После аварии автомагистраль перекрыли, на месте работают 19 бригад спасателей и медики. Сотрудник полиции Ярослава Анна Длугош заявила о начале служебного расследования по выяснению причин ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса был трезв.

[ + – ] Автобус с украинцами cлетел с трассы в Польше Фото: TVN24

[ + – ] Спасатели вытащили автобус из кювета после ДТП в Польше Фото: TVN24

6 марта на том же месте разбился другой автобус с украинцами, который следовал по рейсу Познань-Херсон. В результате 6 человек погибли, а еще 26 человек попали в ближайшие польские больницы, 9 из них поступили в тяжелом состоянии. Некоторых пришлось эвакуировать при помощи спасательных вертолетов. Тех же, кто не получил травм, польские власти временно поселили в общежитиях.

На месте происшествия работали 19 медицинских бригад и более сотни спасателей, правоохранители расследуют причины ДТП. По предварительным данным, водитель потерял управление и наехал на отбойник, после чего транспортное средство слетело в канаву и перевернулось. Всего в салоне ехали 55 пассажиров и два водителя.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования людям, чьи близкие умерли или были ранены в результате ДТП в Польше.

"Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", — объявил глава государства.

Вскоре после ДТП 24 человека вернулись в Украину при помощи консулов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. По его словам, пострадавших в медучреждениях обеспечили всем необходимым. Президент Польши Анджей Дуда выразил украинцам свои соболезнования.