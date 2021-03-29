США запросили 40 країн на саміт із питань клімату, враховуючи Габон і Росію, Зеленського не чекають

Україна посідає 43 місце в світовому рейтингу забруднення повітря і 8 в Європі

Президент США Джо Байден запросив на переговори щодо клімату лідерів 40 держав, проте, згідно з документом, що з'явився на сайті Білого дому, України в списку запрошених немає.

Так, на анонсовані переговори запрошені Китай, Росія, Британія, Японія. У списку запрошених — президент Європейської Ради Шарль Мішель.

У саміті з питань клімату братимуть участь Німеччина, Польща, Кенія, Данія, Габон, Італія, Бутан, Чилі, Іспанія, Ямайка та інші країни.

У списку з лідерів 40 країн немає України і президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, США планують провести міжнародний саміт із питань боротьби зі зміною клімату 22-23 квітня. Захід присвятять темі консолідації зусиль зі скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище.

Раніше з'явилася інформація, що президент США Джо Байден додав своїх політичних супротивників, президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, до списку запрошених на перші великі переговори з клімату. За словами представника адміністрації, Байден навмисно запросив на переговори не тільки своїх міжнародних партнерів, а й противників.

"Це список ключових гравців, і він означає, що будуть складні та важливі бесіди", — сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Під час своєї першої прес-конференції на посаді президента США Джо Байден порівняв Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпін, назвавши обох автократами.

До цього, в інтерв'ю телеканалу ABC американський лідер відповів ствердно на питання, чи вважає він Путіна "вбивцею", а також заявив, що той повинен "заплатити за втручання у вибори США".

Фокус писав про те, що заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, відповідаючи на питання, чому президент США Джо Байден досі не розмовляв із Зеленським по телефону, сказав: "Такий дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями, про які я згадав. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Але для цього успіху повинні бути зроблені правильні дії і правильні реформи".