США пригласили 40 стран на саммит по климату, включая Габон и Россию, Зеленского не ждут

Украина занимает 43-е место в мировом рейтинге загрязнения воздуха и 8-е в Европе

Президент США Джо Байден пригласил на переговоры по климату лидеров 40 государств, однако, согласно документу, появившемуся на сайте Белого дома Украины в списке приглашенных нет.

Так, на анонсированные переговоры приглашены Китай, Россия, Британия, Япония. В списке приглашенных – президент Европейского Совета Шарль Мишель.

В саммите по климату будут принимать участие Германия, Польша, Кения, Дания, Габон, Италия, Бутан, Чили, Испания, Ямайка и другие страны.

В списке из лидеров 40 стран нет Украины и президента Владимира Зеленского.

Напомним, США планируют провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата 22–23 апреля. Мероприятие посвятят теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Ранее появилась информация, что президент США Джо Байден включил своих политических противников, президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, в число приглашенных на первые крупные переговоры по климату. По словам представителя администрации, Байден намеренно пригласил на переговоры не только своих международных партнеров, но и противников.

"Это список ключевых игроков, и он означает, что предстоят сложные и важные беседы", – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Во время своей первой пресс-конференции на посту президента США Джо Байден сравнил Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем, назвав обоих автократами.

До этого, в интервью телеканалу ABC американский лидер ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", а также заявил, что тот должен "заплатить за вмешательство в выборы США".

Фокус писал о том, что заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему президент США Джо Байден до сих пор не разговаривал с Зеленским по телефону, сказал: "Такой звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Но для этого успеха должны быть сделаны правильные действия и правильные реформы".