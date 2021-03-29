У Росії пандемія невиліковної статевої інфекції, що викликає безпліддя, — лікар-уролог

Це захворювання, розповів медик, нічим не лікується

У Росії поширюється епідемія невиліковної статевої інфекції.

Про це в ефірі радіостанції "Говорить Москва" заявив лікар-уролог Євген Греков.

За його словами, мова йде про урогенітальний мікоплазмоз (Mycoplasma genitalium). Ці паразитичні бактерії здатні проявляти стійкість до антибіотиків.

"У країні зараз пандемія стійкої до всіх антибіотиків мікоплазми геніталіуму. У Москві завал. Не лікується практично нічим: ні джозаміцином, ні доксицикліном, ні азитроміцином. Мікоплазма геніталіуму викликає простатит з важкими больовими формами і безпліддям. Проявляється як гонорея, тече гній з уретри, запаху немає, викликає страшні цистити", — розповів лікар.

За словами Грекова, для того, щоб уберегтися від інфекції, необхідно користуватися презервативами і дотримуватися правил особистої гігієни.

Раніше ми інформували про те, що в новому дослідженні вчені виявили, що передбачений у 2020 році спалах загадкової паралізуючої хвороби не відбувся і, ймовірно, у цьому допомогла пандемія коронавірусу.

Мова йде про гострий млявий мієліт (ГММ) — це неврологічне захворювання, схоже на поліомієліт. Хвороба в основному вражає дітей, викликаючи м'язову слабкість і в деяких випадках постійний параліч і навіть смерть.

Також повідомлялося, що в Гвінеї і Конго в лютому був зафіксований спалах Еболи. Невідомо, чи пов'язані випадки з новим поширенням інфекції від тварин до людей або рецидивом захворювання у хронічно хворих пацієнтів.

Фокус писав про те, що зараз у всьому світі існує близько 4000 варіантів вірусу, що викликає COVID-19, тому всі виробники вакцин, включаючи Pfizer Inc і AstraZeneca Plc, намагаються поліпшити свої вакцини.