В России пандемия неизлечимой половой инфекции, вызывающей бесплодие, – врач-уролог

Вызывающее простатит заболевание, рассказал медик, ничем не лечится

В России распространяется эпидемия неизлечимой половой инфекции.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил врач-уролог Евгений Греков.

По его словам, речь идет об урогенитальном микоплазмозе (Mycoplasma genitalium). Эти паразитические бактерии способны проявлять устойчивость к антибиотикам.

"В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжёлыми болевыми формами и бесплодие. Проявляется как гонорея, течёт гной из уретры, запаха нет, вызывает страшнейшие циститы", – рассказал доктор.

По словам Грекова, для того, чтобы уберечься от инфекции, необходимо пользоваться презервативами и соблюдать правила личной гигиены.

Ранее мы информировали о том, что в новом исследовании ученые обнаружили, что предсказанная в 2020 году вспышка загадочной парализующей болезни не произошла и, вероятно, в этом помогла пандемия коронавируса.

Речь идет об остром вялом миелите (ОВМ) – это неврологическое заболевание, похожее на полиомиелит. Болезнь в основном поражает детей, вызывая мышечную слабость и, в некоторых случаях, необратимый паралич и даже смерть.

Также сообщалось, что в Гвинее и Конго в феврале была зафиксирована вспышка Эболы. Неизвестно, связаны ли случаи с новым распространением инфекции от животных к людям или рецидивом заболевания у хронически заболевших пациентов.

Фокус писал о том, что сейчас во всем мире существует около 4000 вариантов вируса, вызывающего COVID-19, поэтому все производители вакцин, включая Pfizer Inc и AstraZeneca Plc, пытаются улучшить свои вакцины.