Президент Литви Науседа слідом за Байденом назвав Путіна вбивцею

Останнім часом, за його словами, Кремль показує зневагу "цінностями цивілізованого світу".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що може назвати президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Про це повідомляє Delfi.

"На жаль, так", — відповів Науседа на питання, чи міг би він, як і президент США Джо Байден назвати Путіна вбивцею.

За словами Науседи, Росія не поважає територіальну цілісність сусідніх країн, таких як Україна.

"Я бачу багато ознак кричущого нехтування цінностями цивілізованого світу, зневаги правом націй на самовизначення, зневагою територіальної цілісності своїх сусідів, що останнім часом демонструє Кремль", — сказав литовський лідер.

Ще одним важливим аспектом, на думку Науседи, є ситуація всередині Росії, де режим "явно тремтить перед лицем зростаючої опозиції" і намагається її придушити та переслідує лідерів опозиції, таких як Олексій Навальний, "найжорстокішим способом".

Нагадаємо, 17 березня було опубліковано інтервʼю з президентом США Джо Байденом. Під час розмови американський лідер назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

Крім того, Російська Федерація запросила свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова в Москву для "консультацій, проведених з метою проаналізувати, що робити і куди рухатися в контексті відносин з США". Після цього Володимир Путін викликав Джо Байдена на дебати у прямому ефірі.